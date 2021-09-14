«Били ложкой по зубам»: Как трехлетний мальчик-сирота целый год жил в больнице, где его привязывали колготками к стулу

Мальчика привязывали сотрудники больницы Фото: instagram.com/blackmamba_psy

Все детки плачут, но не всем из них помогает соска. Так, видимо, решили сотрудники «Детской инфекционной больницы №3» на Васильевском острове в Петербурге и стали привязывать «шумного» ребенка к кроватке его же колготками. Прикованным оказался трехлетний сирота Даня (имя изменено – прим.ред.). Эту картину увидела мама другой маленькой пациентки Дарья Машнова, которая лежала в соседней палате. К несчастью больницы, женщина оказалась не просто неравнодушным человеком, но еще и блогером. Дарья опубликовала в своих социальных сетях видео, где трехлетний Даня сидит на стульчике для кормления, как на цепи. «КП» разбиралась, почему целый год с сиротой в больнице обращались, как с собакой, и все молчали.

«РЕБЕНОК НАРКОМАНОВ»

- Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет, спать не уложишь. Ничего ему не давайте и не трогайте его. Он же ребенок наркоманов, уже сейчас плюется, а что дальше будет? - услышала от персонала больницы Дарья, когда подошла к одинокому малышу в больнице.

Позже оказалось, что зовут мальчика Даня. У него, как выяснила «КП-Петербург», большая семья - двое маленьких сестричек двух и шести лет, и родители. Но в больнице мальчик оказался совсем один. Его мать лишили родительских прав, а отец в это время находился в тюрьме. Так ребята оказались в детском доме.

Ребенок якобы не умел играть, на самом деле это не так Фото: instagram.com/blackmamba_psy

- Сейчас я хорошо знакома с историей Дани. Знаю, что после освобождения его отец приезжал к деткам, чтобы навестить. Потом он пропал, перестал выходить на связь с детдомом. Родительских прав лишили и его, - делится Дарья.

Даня и старшая из девочек остались в детдоме. Их младшая сестренка родилась с серьезными заболеваниями, за ней нужен особый уход, из-за этого ее направили в другое учреждение. У самого Дани тоже проблемы со здоровьем, поэтому, как сообщили «КП-Петербург» в детском доме №8, в больнице он находится уже год.

- Ребенка госпитализировали еще 14 сентября 2020, - признают в детдоме. – В больнице он живет ровно год.

ЛЕЗЕТ ЦЕЛОВАТЬСЯ

Этот год стал для ребенка непростым. По рассказам Дарьи, в больнице он почти круглосуточно был привязан. С девяти утра до девяти вечера с перерывом на сон. Никакие цепи и веревки сотрудники, конечно, для этого не использовали. Обошлись обычными колготками, которые носил мальчуган. Такой способ «блокировки» передвижений маленького пациента избавлял персонал больницы от лишней работы. Не нужно смотреть, где ребенок ползает, с чем играет.

Мальчик очень обрадовался, когда на него обратили внимание Фото: instagram.com/blackmamba_psy

- Нас с дочкой положили напротив палаты Дани. Долгое время я не замечала, что его привязывают. Просто слышала постоянные крики ребенка и персонала. Шум стоял на все отделение, - с ужасом вспоминает Дарья. - Я еще в то время думала, неужели ребенок такой спокойный, что может постоянно сидеть в этом кресле. Было странным для меня и то, что он не играет с остальными ребятами, не ходит гулять.

Дарья Машнова увидела, что ребенок привязан, только когда подошла к нему вместе с дочкой. Он был веселым, хотел играть, но персонал сказал, что делать этого с ним нельзя - будет капризничать.

- Мне сказали, что он шумный. Плюется, кричит, дерется постоянно. Да, он действительно это делал, но только когда его в очередной раз пытались привязать. Со мной ребенок всегда радостный. Обычный, милый малыш. Даже целоваться лезет, - улыбается Дарья.

На видео, которое женщина опубликовала у себя в социальных сетях, Даня действительно улыбается, несмотря на то, что ножки его привязаны. Через камеру он шлет воздушные поцелуи тем, кто за ним наблюдает. Возможно, среди них есть его будущая мама. На это надеется Дарья, но пока все идет не по плану.

- Многие мне пишут, что привязывать ребенка в данном случае - нормально, что медсестры иначе просто не будут успевать смотреть за всеми. Люди на стороне врачей. Так и живем. А вот если бы я сейчас привязала свою дочь к кровати колготками? Меня бы, как минимум, тут же лишили прав. Даже эти врачи, я думаю, со своими детьми так не обращаются. Ну конечно, они же не «наркоманское отродье», как мне сказали про Даню, - возмущается женщина.

Тем не менее, ее призыв о помощи услышали соответствующие органы. Как сообщил пресс-секретарь Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко, специалисты аппарата вместе с представителями Комитета по здравоохранению посетили больницу с проверкой:

– На сегодня ребенку ничего не угрожает. С ним будет круглосуточно оставаться няня до полного его выздоровления, – отметил Александр Попейко.

Мальчик остался без родителей Фото: детский дом

Няню ребенку действительно назначили. Ее направили из детском дома №8, где и числится малыш.

- Как долго с Даней будет няня пока неизвестно, - говорят в детдоме. - Это будет понятно по ходу лечения.

«БИЛИ ЛОЖКОЙ ПО ЗУБАМ»

Освобождением привязанного ребенка история не закончилась. СКР возбудил уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

- Согласно данным следствия, с 3 по 10 сентября, пока трехлетний ребенок, находящийся на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, в связи с лишением родительских прав его родителей, работники больницы в туберкулезном отделении систематически привязывали маленького пациента колготками к кровати и детскому стулу, - рассказали в следственном комитете города.

В результате было заведено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Сейчас следователи пытаются выяснить, кто именно из сотрудников отделения привязывал ребенка.

Мальчика привязывали к стулу и к кроватке Фото: instagram.com/blackmamba_psy

- На видео, которое я снимала, попала только одна медсестра. Поэтому сейчас персонал пытается переложить всю вину на нее. Но они видели, что происходит, почему не вмешались? - возмущается Дарья.

В ходе следствия также выяснилось, что это не первый подобный случай в больнице и не первая мамочка, которая решила заступиться за чужого ребенка.

- Со мной связались через соцсети еще две женщины, которые вместе со своими детьми проходили там лечение, - делится Дарья. - Они рассказали, что видели, как Даню били ложкой по зубам, потому что он не хотел кушать, как другую маленькую девочку-сироту лечили примерно в таких же условиях.

По словам Дарьи, обе мамы пытались действовать, и обеих из больницы «вышвырнули». В самой больнице комментарий давать отказываются.

Даня сейчас находится под присмотром и продолжает проходить лечение. Больше ребенок так громко не кричит, довольный ходит за ручку с няней и ждет, когда в его жизни появится заботливые приемные родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Плакать бесполезно»: В петербургской больнице трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу

О том, как обращаются с малышом, в соцсети рассказала мама другого маленького пациента (подробности)