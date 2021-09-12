«Плакать бесполезно»: В петербургской больнице трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу

В больнице Петербурга малыша-сироту медики привязывали к стулу колготками. Фото: скриншот видео / Instagram @blackmamba_psy

Жительница Петербурга пожаловалась на ужасное отношение к ребенку-сироте в одной из городских больниц. Мама одного из маленьких пациентов обратила внимание на то, что медики привязывают трехлетнего малыша к стульчику для кормления колготками. Пищу в этот момент ребенок не принимал, а вполне мог бы играть со сверстниками или медперсоналом, а не сидеть «на привязи». Все это петербурженка засняла на видео и несколько дней назад выложила в Интернет, после чего кадры в миг облетели все соцсети.

«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать». «Ничего ему не Давайте, не трогайте его!» «Он же ребенок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!», – так, со слов женщины, медики отзывались о своем пациенте.

– В развитии такой ребенок отстает – ведь пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один на железной кровати или в манеже, или привязан к стулу. Плакать бесполезно – никто не услышит, – рассказывает возмущенная петербурженка.

Правда, ее крик души в соцсетях быстро заметили соответствующие органы. Прокуратура уже организовала проверку. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко, специалисты аппарата вместе с представителями Комитета по здравоохранению уже побывали в больнице и провели там проверку.

– На сегодня ребенку ничего не угрожает, он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице. С ним будет круглосуточно оставаться няня до полного его выздоровления, – отметил Александр Попейко.

Петербурженка, которая рассказала о сироте, подтвердила, что теперь малышу действительно уделяют намного больше внимания. У него появились игрушки, к стулу его больше не привязывают, а няня выводит его на прогулки, купает и даже садит на горшок – ведь до этого трехлетнему малышу лишь выдавали два памперса на день.

– Маленький и безмерно счастливый ребенок отправился с няней гулять после ужина. И всем в отделение об этом громко сообщили. Он выбрал большую машинку и отправился в песочницу, – делится петербурженка. – А еще няня его сегодня купала. Прямо день как у обычного ребенка!

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Санкт-Петербурга:

Прокуратура Василеостровского района организовала проверку по информации, размещенной в сети «Интернет», о недопустимых методах обращения, применяемых в учреждении здравоохранения в отношении малолетнего мальчика.

Согласно видеосюжету, к ребенку в период нахождения в одном из медицинских учреждений неоднократно применялись меры физического стеснения, он был привязан за ноги к стулу, а также к детской кровати.

Надзорное ведомство проверяет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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