Выбирайте SKODA OCTAVIA в «Авто Премиуме»

Фото предоставлено пресс-службой «Авто Премиум».

ŠKODA OCTAVIA – автомобиль, который называют «сердцем» чешского бренда. Эта модель покорила сердца почти 7 млн автомобилистов во всем мире. Испытать редкую версию ŠKODA OCTAVIA в комплектации Style с двухлитровым двигателем можно у официальных дилеров группы «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге.

Сентябрь – юбилейный год для ŠKODA OCTAVIA. 25 лет назад ŠKODA AUTO открыла в Млада-Болеславе одну из самых современных производственных линий в Европе, где и стартовало серийное производство ŠKODA OCTAVIA.

Новое поколение мирового бестселлера уже тогда отличалось просторным салоном, современными технологиями, высоким уровнем безопасности, и отличным соотношением цены и качества. Каждое последующее поколение становилось все более инновационным, технологичным и привлекательным для покупателей. Благодаря этим несомненным достоинствам OCTAVIA уже четверть века называют «сердцем бренда».

Если и в вашем сердце эта модель занимает свое место, посетите шоу-румы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге. Группа компаний владеет тремя салонами чешского бренда в разных районах Северной столицы: на проспекте Энгельса, 35, на улице Хасанская, 5 и на улице Руставели, 25/2.

Дилерские центры располагают обширным складом автомобилей в наличии и готовы предложить своим клиентам ŠKODA OCTAVIA в самых разных комплектациях, в том числе в эксклюзивном исполнении.

В каждом автоцентре вам предоставят возможность протестировать ŠKODA OCTAVIA, чтобы испытать ее ходовые качества, оценить комфорт, вместительность и инновационные системы помощи водителю. Доступен здесь и семейный тест-драйв, пройти который можно с детьми, - для них на время теста установят детские кресла по возрасту, и даже с домашними питомцами, для которых разработана собственная линейка аксессуаров, представленная в фирменном каталоге.

Одна из новинок в тестовом парке «Авто Премиума» на Энгельса – редкая версия OCTAVIA Style 2,0 л (190 л.с.) с 7-ступенчатой коробкой DSG, в нарядном бежевом цвете металлик Cappuccino с комбинированной обивкой сидений (кожа/искусственная замша) бежевого цвета, дизайн-пакетом Black Edition и легкосплавными черными дисками 7J x 17 PULSAR.

Среди дополнительных опций в богатой комплектации этого автомобиля - зимний пакет WE1: 3-зонный климат-контроль Climatronic, с многофункциональным 3-спицевым кожаным рулевым колесом с подогревом (с управлением АКПП), обогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, тонировка Sunset; пакет WM1: розетка 230В для задних пассажиров, сетка под полкой багажника, солнцезащитная шторка для стекла двери багажника, беспроводное зарядное устройство для телефона, задний подлокотник, механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения. Функциональный пакет WR5: матричные фары (LED), AFS, электропривод крышки багажника, камера заднего вида с омывателем, система выбора режима движения Driving Mode Selection, электрический детский замок. Пакет безопасности WS2: ассистент движения по полосе, адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч), система контроля дистанции Front Assist, датчик усталости водителя, ассистент подъема в гору, ассистент парковки. Акустическая система Canton: 12 динамиков, включая сабвуфер, цифровой эквалайзер и многое другое.

Испытать этот редкий автомобиль и другие модели ŠKODA из тестового парка дилерских центров «Авто Премиум» можно в любой день недели, предварительно записавшись через форму онлайн регистрации .

Подробнее узнать об автомобилях ŠKODA в наличии и забронировать автомобиль можно на автовитрине.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.