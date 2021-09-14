Тепло не пришло в 72 % школ и 63 % детских садов в Петербурге

Спустя сутки после начала периодического протапливания батареи нагрелись не везде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге больше суток назад включили периодическое протапливание. Однако пока что тепло добралось не до всех — по состоянию на утро вторника, 14 сентября, батареи оставались холодными в 72 % школ и 63 % детских садов. «Комсомолка» узнала, из-за чего сложилась такая ситуация, и как Смольный планирует ее решать.

Второй день новой рабочей недели преподнес горожанам неприятный сюрприз: с утра на улице бушевал пронизывающий ветер, а столбик термометра упал до отметки в +10 градусов. Холодно на проспектах и в переулках, холодно в квартирах, но самое главное — холодно в больницах, школах и детских садах. Спустя сутки после начала периодического протапливания батареи нагрелись не везде.

- На утро 14 сентября тепло поступило в 37 % детских садов, 31 % больных и поликлиник и 28 % школ, - сообщили «КП-Петербург» в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. - К вечеру ситуация, конечно, изменится, потому что процесс идет подключения новых объектов идет постоянно.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», обслуживающей в общей сложности 14 000 зданий в 11 районах города, сообщить «Комсомолке» количество объектов, подключенных к теплу на данный момент, затруднились. В ГУП «ТЭК СПб» (16 000 зданий разного назначения) рассказали, что уже успели подключить 227 детских садов, 157 больниц и поликлиник и 137 школ — это 35, 44 и 27% соответственно.

- Дело в том, что подключить сразу все объекты невозможно физически, - констатирует главный инженер ГУП «ТЭК СПб» Игорь Стренадко. - Кроме того, многое здесь зависит от управляющих компаний — энергетики только поставляют тепло, а вот «принимают» его жилищники. Но в любом случае процесс идет в плановом режиме, уже 15 сентября, я думаю, мы запустим на постоянную циркуляцию все котельные. Вообще же норматив на подключение социальных объектов, который нам дан, составляет три дня. Соответственно, в этот срок все детские сады, школы, больницы и так далее, где нуждаются в тепле, должны быть им обеспечены.

А вот что касается регулярного отопления, то с ним ясности как не было, так и нет. Ленобласть своих жителей согрела, Москва и Подмосковье тоже, а вот Петербург по-прежнему ждет, пока столбик термометра доползет до нужной отметки, и среднесуточная температура в городе будет держаться на уровне ниже +8 градусов в течение пяти суток. Впрочем, возможно, ждать осталось недолго.

- Решение на самом деле будет приниматься исходя из текущей ситуации, - сообщил «Комсомолке» источник в энергетическом комплексе Петербурга. - Если ситуация на улице в ближайшие несколько дней не изменится, и похолодание будет продолжаться, о старте регулярного отопления могут объявить уже в начале следующей недели.

КСТАТИ

Помимо социальных объектов в Петербурге тепло уже подали в 290 жилых домов. На самом деле сделать так может практически каждый.

- Вам нужно созвать совет жильцов, принять коллективное решение («за» включение отопления должно высказаться не менее 51 % жильцов) и обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. - напутствует координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков. - А дальше уже управляющая компания обращается в ресурсоснабжающую организацию и спрашивает, есть ли такая техническая возможность. Увы, есть она не у всех — ее практически лишен старый фонд и большая часть хрущевок. Людям, в домах у которых ее нет, остается только ждать начала регулярного отопительного сезона.