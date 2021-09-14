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Происшествия14 сентября 2021 10:06

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года: Рухнула опора ЛЭП и вырваны деревья

Сила ветра в Петербурге достигает 20 м/с, повалены деревья и дорожные знаки. Рассказываем, какие уже есть последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Мощные последствия урагана в Петербурге 14 сентября

Мощные последствия урагана в Петербурге 14 сентября

Фото: СОЦСЕТИ

Второй день подряд в Северной столице штормовое предупреждение. Ветер ни на шутку разгулялся в городе, даже вырывая деревья с корнями. Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года пока не разрушительные, но очень заметны. Рассказываем, что произошло.

ВАЛ ДЕРЕВЬЕВ

Почти ни один штормовой ветер в Санкт-Петербурге не проходит без падения деревьев. Так, за утро 14 сентября в городе рухнули несколько стволов, в том числе, на припаркованные автомобили. Ветки побили машину во дворе дома на Кубинской улице, еще одна машина осталась без заднего стекла на Шелгунова. Буквально с корнем выдрал ветер рябину на Северном проспекте. Удивительно, но она не попала ни на один автомобиль.

Деревья в городе вырывает с корнем

Деревья в городе вырывает с корнем

Фото: СОЦСЕТИ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Традиционно, не могут устоять перед ветром и дорожные знаки. К примеру, на Ленинском проспекте "прилег отдохнуть" светофор, перегородив почти всю проезжую часть.

Временные знаки и ограждения сильно раскидало по улице и дороге на улице Бабушкина. На время из-за этого там собралась пробка.

Дорожные знаки тоже разлетаются по улицам

Дорожные знаки тоже разлетаются по улицам

Фото: СОЦСЕТИ

Не выдержал встречи с ветром и балкон на Петергофском шоссе. Деревянная рама отвалилась и рухнула прямо на припаркованные внизу машины.

Мощные последствия урагана в Петербурге 14 сентября

Мощные последствия урагана в Петербурге 14 сентября

Фото: СОЦСЕТИ

А накануне, 13 сентября, под ветродувом склонилась опора ЛЭП. Огромная железная конструкция на Белградской улице рухнула на бок, прямо рядом с проезжей частью. Никто не пострадал.

За безопасностью петербуржцев следят специалисты дамбы. Они отмечают, что уровень воды в Неве повысился, однако наводнения пока не предвидится. А вот в Петергофе все же решили закрыть парки на время шторма.

Ураганный ветер повалил деревья в Санкт-Петербурге
СтихияПроисшествия: СТИХИЯ