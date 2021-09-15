Первый в России киносквер создали в Петербурге

В скверике символически отразили предметы, которыми пользовался Андрей Бузыкин в исполнении Олега Басилашвили. Фото: Кадр из фильма «Осенний марафон»

В Петербурге появился первый в стране киносквер. На улице Кораблестроителей теперь есть зеленая зона под названием «Осенний марафон». Деревья зашумели напротив дома №23, где жил герой одноименного фильма – переводчик Андрей Бузыкин.

Изначально на пустыре хотели построить многоэтажную парковку. Но у жительницы легендарного дома, экономиста Веры Рязановой возникла идея получше.

– Не любить фильм «Осенний марафон» просто невозможно: это прекрасный режиссер Георгий Данелия, великий сценарист Александр Володин, великолепная музыка Андрея Петрова и созвездие лучших советских артистов. Эта картина очень ленинградская, очень питерская, – говорит Вера Рязанова. – Поэтому у меня и появилась мысль ее увековечить.

Сквер разбили рядом с домом, где жил главный герой фильма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые с идеей Вера обратилась к властям в 2017 году. На то, чтобы перевести участок в ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования), ушло два года. За это время жители собрали подписи, а инициатива Рязановой выиграла в городском проекте «Твой бюджет». На сквер из казны Петербурга выдели 18 миллионов рублей. Заодно в порядок привели и соседнюю Новосмоленскую набережную.

Сейчас зеленая зона площадью 6000 квадратов почти готова: на следующей неделе заработают фонари. На середину октября – пору золотой осени – наметили торжественное открытие, на которое пригласят создателей и потомков «Осеннего марафона». Но прогуляться по скверу, среди необычных скульптур, можно уже сегодня.

НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

1. Телефонная будка. Из такой же звонил Бузыкин, разве что ее не украшали цитаты из фильма. Для сквера разыскали и отреставрировали телефонную будку 80-х годов.

Из такой же в кино звонил Бузыкин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. Часы. Гигантский наручный аксессуар отсылает к кадрам с Бузыкиным, который то и дело бросает взгляд на стрелки.

Гигантский наручный аксессуар отсылает к кадрам кинокартины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3. Печатная машинка. Она напоминает о возлюбленной Бузыкина, машинистке Алле. На огромном листе – первая строка стихотворения Бузыкина: «А что природа делает без нас?».

На огромном листе в машинке – строка стихотворения Бузыкина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4. Бесконечная дорожка. Она замкнута в восьмерку. Символизирует суету и бег по кругу.

Вид на сквер из окон соседних домов. Фото: vk.com/skverosenniymarafon

5. Зелень. Старые деревья постарались сохранить. К ним в дополнение высадили 80 елок, сосен, кленов, лип, яблонь, рябин и тысячу кустарников.

ЧЕМ ДОПОЛНЯТ?

– Районные власти предлагают установить у каждого объекта сквера табличку с QR-кодом. В него можно зашить и текст, и кадр или видеофрагмент из фильма. Обсуждают и использование в сквере дополненной реальности и голограмм.

– Изначально в сквере хотели поставить памятник. Монумент должен объединить трех героев фильма – Бузыкина, его соседа Харитонова и профессора Хансена. Если задумку одобрят и проект пройдет согласования, место под памятник в сквере найдется.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР, исполнитель роли Бузыкина:

– Я снимался в том месте недолго: мы бегали у дома, а еще там Бузыкин попытался покинуть семью, но оказалось, что жена сама от него ушла. Запомнил это место просторным, людным, светлым. Это был большой двор с новыми домами вокруг.

Новый сквер я еще не видел, но прогуляюсь по нему. Инициатива хорошая. Сам давно добиваюсь, чтобы недалеко от дома, где жил сценарист Александр Володин (на Петроградской стороне. – Прим. ред.), установили его памятник. Проект готов: Саша изображен сидящим на скамеечке с папироской.

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