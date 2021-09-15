Лучших на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области выберут через две недели

За 149 участников конкурса с 10 мая по 5 сентября 2021 года потребителями отдано свыше 12 000 голосов.

В 2021 году, после строгого предварительного отбора Оргкомитетом конкурса, на потребительское голосование представлены 30 агентств недвижимости, 48 строительных компаний, 18 банков, работающих с ипотекой, 29 построенных и 24 строящихся жилых комплексов (в трех классах). За 149 участников конкурса с 10 мая по 5 сентября 2021 года потребителями отдано свыше 12 000 голосов.

Интернет голосование потребителей в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя» идет в девяти номинациях:

Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

Интернет голосование идет на двух площадках:

— На сайте конкурса «Доверие потребителя»

— На сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости

По итогам интернет голосования, после 19 сентября, все голоса суммируются, и в каждой номинации для участия в финале в каждой из номинаций будут выбраны по пять компаний и три жилых комплекса, набравших максимальное число голосов потребителей. Какие компании или проекты перейдут на второй этап конкурса – экспертное голосование – это зависит только от того, сколько голосов потребителей получит каждый участник.

Интернет голосование идет по единым спискам и правилам. Проголосовать за участников конкурса может любой желающий. Проголосовать за одну компанию или жилой комплекс в каждой номинации с одного ip-адреса можно лишь один раз (системное ограничение).