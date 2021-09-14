Программа «Хочу и буду» телеканала «78» признана лучшим ток-шоу России

Организатор Премии – Академия Российского телевидения, соорганизатор – Союз журналистов России.

Программа «Хочу и буду» телеканала «78» стала лауреатом «ТЭФИ-мультимедиа»* в номинации «Ток-шоу». Всего на премию поступило 1200 заявок, лауреатами стали 25 участников. Вручение прошло в Сочинском Зимнем театре.

Конкурентами «Хочу и буду» в финале конкурса стали программы «Семеи ные ценности», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», «Россия 24», г.Самара и «Секрет на Миллион», «Телекомпания НТВ», Телекомпания НТВ г.Москва.

В Экспертный совет вошли 25 профессионалов медиаиндустрии: известные журналисты, теле - и радиоведущие, члены Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, признанные специалисты в различных областях журналистики.

Программа «Хочу и буду» выходит на канале «78» уже год. Ее ведущими стали Артем Медведев, Дарья Александрова, Илья Михайлов-Соболевский и Анна Гаврилова. Герои программы — люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, столкнувшиеся с осуждением, непониманием, но которые нашли в себе силы решить проблему и рассказать о ней с экрана телевизора. Совместно с экспертами ведущие рассматривают сложные ситуации, анализируют их и находят возможные варианты решения.

В прямом эфире герои программы «Хочу и буду» делятся своими историями, среди которых победа над раком, суррогатное материнство, домашнее насилие и многое другое. Программа выходит в прямом эфире по будням в 12:15 мск.

*«ТЭФИ-Мультимедиа» – это Национальная Премия за высшие достижения в области журналистики, первая профессиональная отечественная премия, объединяющая все направления журналистики, традиционные СМИ и новые медиа.