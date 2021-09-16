Первый в мире центр изучения постковидного синдрома открыли в Петербурге

В СПбГУ открыли Центр изучения постковидного синдрома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома. Он будет работать на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Работать над изучением аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции будут специалисты из России и Израиля. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в вузе.

- Мы уверены, что результаты исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, здесь будут воплощены в практику, и нам удастся решить задачу по снижению риска возникновения постковидных осложнений, — сказала на церемонии открытия исполняющая обязанности ректора СПбГУ, первый проректор Елена Чернова.

Аутоиммунные заболевания есть у 20 процентов жителей Земли. Однако специалисты выяснили, что коронавирус способствует развитию, как минимум, 18 таких заболеваний. Так, постковидный синдром тоже является аутоиммунным. Для него характеры усталость, ухудшение концентрации и памяти, проблемы со сном, поверхностное дыхание.

Теперь ученые из двух стран будут вместе изучать последствия коронавируса. Результаты этих исследований должны будут помочь в дальнейшем лечении людей, которые перенесли инфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Год не заводите детей»: Как мы пытались попасть на испытания новой вакцины от ковида

Препарат разрабатывается для борьбы с новыми штаммами (подробности)

Ревакцинацию от коронавируса за два месяца прошли 15% горожан: Чем это грозит Петербургу

Смольный и врач-инфецкионист объяснили, можно ли считать повторную вакцинацию в Северной столице проваленной (подробности)