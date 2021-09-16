«Так и не понял, в чем его опасность»: В Петербурге арестовали блогера-дальнобойщика за пьяную езду по Невскому проспекту

Суд арестовал блогера за пьяную езду по Невскому проспекту. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге ожидаемо отправили в СИЗО блогера-дальнобойщика, который проехал пьяным по Невскому проспекту, параллельно ведя прямую трансляцию в своем Instagram с трехэтажным матом. Напомним, при задержании мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции, зажав его правую руку дверью автомобиля. В отделе МВД горе-блогер осмелел и ругался со всеми подряд. Протрезвев, на следующий день в суде он был гораздо спокойнее.

- Гражданин Михаил Рябчиков так и не понял, в чем его опасность для общества и пояснил, что его пугает заявление следствия и прокурора. Мужчина не отрицал, что был в алкогольном опьянении. Вместе с адвокатом просил домашний арест, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Протрезвев, мужчина был не столь наглым. Фото: ГСУ СК РФ по СПб / ГУ МВД по СПб и ЛО

Возможно, для нарушителя все могло бы закончиться несколькими административными протоколами, но за борьбу с полицейским ему светит лишение свободы на срок до пяти лет.

- 15 сентября по факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ГСУ СК РФ по Петербургу добавляют, что ход расследования уголовного дела находится на контроле центрального аппарата и главы комитета Александра Бастрыкина.