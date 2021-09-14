Блогера-дальнобойщика поймали за пьяную езду по Невскому проспекту благодаря онлайн-трансляции

Блогера задержали во время пьяной езды по Невскому проспекту в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали блогера-дальнобойщика, который решил поднять себе просмотры, катаясь пьяным по Невскому проспекту. 31-летний любитель "хайпа" Михаил около девяти часов вечера 13 сентября 2021 года вел онлайн-трансляцию на своем канале, общался подписчикам. Стрим заметили в сети сотрудники полиции во время мониторинга. По блогеру было видно, что он сильно пьян.

- Стриммер постоянно отвлекался на общение с подписчиками, щедро разбавляя речь нецензурной бранью, и делился с ними своим показным безразличием к совершаемому нарушению закона, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДПС не заставили себя долго ждать. Уже через 15 минут полицейские преследовали каршеринг "Киа", который и вел блогер. Сначала он попытался скрыться, однако его ловко заблокировали служебными машинами.

- Мужчина начал нецензурно выражаться в ответ на требование полиции выйти из машины. При задержании блогер оказал сопротивление и нанес увечье сотруднику полиции, - рассказали в МВД.

От медицинского освидетельствования блогер тоже отказался. В полиции продолжал вести себя хамским образом. Сейчас все материалы, после рассмотрения, будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

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