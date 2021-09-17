Зебра Марти из "Мадагаскара" пришла на выборы в Петербурге

"Зебра" пришла на избирательный участок в Петербурге
Фото: СОЦСЕТИ
В Санкт-Петербурге 17 сентября 2021 года стартовал первый день выборов в Государственную Думу, Законодательное собрание и муниципальные образования. Горожане отправились на избирательные участки, но кто-то решил красить это событие. Так, на УИКа №1351 на Пулковском шоссе пришла исполнять гражданский долг зебра из мультика "Мадагаскар" по имени Марти.
- Избирательное право житель города на Неве решил реализовать очень позитивно - выбор он пришел делать в костюме Марти из "Мадагаскара", - отметили очевидцы.
Избиратели и наблюдатели участка явно повеселели, когда увидели такого персонажа. Один из наблюдателей даже помог зебре - придержал голову, чтобы та не билась об защитный барьер, пока Марти расписывался за получение бюллетеня.
Гражданин в костюме быстро зашел за перегородку, сделал свой выбор, опустил бюллетень в ящик и ушел также радостно, как и пришел.
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