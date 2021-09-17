Бабье лето в Санкт-Петербурге 2021 года: Когда начнется и сколько продлится

Когда начнется бабье лето в Санкт-Петербурге 2021 Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень началась очень резко и с сильных холодов, поэтому бабье лето в Санкт-Петербурге 2021 года жители города очень ждут. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал "КП-Петербург", что бабье лето все же будет, но не таких теплым, как этого бы многим хотелось. Рассказываем, когда в городе потеплеет и долго ли простоит хорошая погода.

- Бабье лето в Петербурге начнется с 24 сентября и продлится до конца месяца. Но жаркой погоды не ждите, - отметил синоптик.

Надеяться, что в Петербурге снова можно будет походить в футболках и шортах, не стоит. Даже в кофте будет холодно. В среднем температура воздуха в бабье лето будет около плюс 15 градусов. Зато горожан порадует отсутствие дождей и яркое солнце. Штормовых ветров тоже до конца сентября не будет. Поэтому это прекрасное время для того, чтобы прогуляться по городу или выехать на природу за грибами.

В целом, как и рассказывали ранее синоптики, погода в сентябре в Петербурге оказалась близкой к климатической норме, правда бархатный период сместился на пару недель.

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