Катер с пассажирами врезался в опору моста и затонул в Петербурге

Катер с людьми врезался в мост и затонул в Петербурге / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санки-Петербурге катер с людьми врезался в опору моста и затонул. ЧП произошло в шестом часу утра 18 сентября 2021 года в Петроградском районе на реке Большая Невка. На катере находились четыре человека, все они оказались в воде, об этом рассказали в транспортной прокуратуре города.

Авария произошла в шестом часу утра / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

- По предварительным данным, катер «Премьера» столкнулся с опорой Гренадерского моста, получил повреждения и затонул у Кантемировского моста, - сообщила Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

В момент водной аварии на борту находились четыре человека. Все они упали в воду. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые помогли пострадавшим выбраться на берег. Обошлось без жертв, но трех человека госпитализировали в больницу. В каком они сейчас находятся настоянии, пока уточняется.

На борту были четыре человека, трое в больнице / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В прокуратуре добавили, что из-за аварии катера разлива нефтепродуктов не случилось.

На данный момент прокуратура выяснит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

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