Спасатели нашли заблудившегося на Эльбрусе петербуржца на высоте более 5 тысяч метров

Петербургского туриста нашли на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе / Фото: МЧС КБР

Сотрудники МЧС по Кабардино Балкарии спасли туриста из Санкт-Петербурга, который заблудился на Эльбрусе. 54-летний альпинист в одиночку пошел на гору, однако его настигла непогода, из-за чего он потерял тропу и был вынужден вызвать спасателей. Об этом в МЧС по КБР рассказали 18 сентября 2021 года.

- Вчера, в 19 часов 50 минут в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что альпинист из-за плохих погодных условий заблудился и попросил о помощи, - сообщили спасатели.

На поиски в высокогорье незамедлительно отправился поисковый отряд в составе 10 человек, а также двух единиц спецтехники. Альпиниста искали на протяжении всей ночи. Поиски сильно усложнял ветер и снегопад.

Из-за плохой погоды альпинист заблудился и не мог вернуться самостоятельно / Фото: МЧС КБР

В итоге к 6 часам утра мужчину все же нашли на высоте 5250 метров. С ним было все в порядке, в медицинской помощи не нуждался.

- Спасатели помогли спустится до альплагеря на высоту 3800 метров, - добавили в МЧС.

Спасатели региона напомнили туристам о том, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

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