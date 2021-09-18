Дневник эскортницы: Если мужчина говорит, что никогда не пользовался нашими услугами – он врет

Как устроен бизнес эскорта изнутри? Фото: СОЦСЕТИ

«Модель», «массажистка», «эскортница», «проститутка» - как их только не называют, но смысл один: деньги в обмен на удовольствие. Работа прибыльная, но, как показывают последние истории, еще и опасная. Не так давно эскортницу из Нижнего Новгорода клиент десять дней держал в секс-рабстве. Девушка просто отправилась на очередной заказ, а в итоге оказалась запертой в подвале. Свидание ее коллеги из Петербурга закончилось убийством. Девушку начали принуждать к жесткому сексу. В результате обидчик получил ножом в грудь и этой же ночью скончался в больнице. «Комсомолка» нашла эскортницу, которая согласилась анонимно рассказать всю подноготную своей «профессии».

ПУТЬ К ЭСКОРТУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ МАССАЖ

Я, наверное, всех удивлю, но эскортниц не нужно спасать. Мы одни из самых довольных жизнью людей, потому что нам действительно нравится наша работа.

Девушка из Нижнего Новгорода была похищена клиентом Фото: СОЦСЕТИ

Я, как и многие, попала в секс-индустрию, будучи студенткой. Работаю уже 15 лет. В свои восемнадцать переехала учиться в большой город, родители высылали мне деньги раз в месяц. Этого, конечно, не хватало, и пришлось искать работу. Сначала металась от официантки до промоутера. Тратила на это кучу времени, а кошелек не пополнялся. Тогда я и узнала о существовании загадочных массажных салонов. Именно под таким название сейчас скрываются многие бордели.

В эти салоны мужчины приходят не за сексом, а за некой игрой. Игрой в недоступность. Суть «массажа» в том, что перед тобой ходит полностью обнаженная девушка и делает интимный массаж разными частями тела.

В такой салон попала и я. Работала только по выходным, в свободное от учебы время. Так делают многие студентки. Но когда заканчиваешь университет, перед тобой встает выбор. Можно начать все с нуля в профессии, полученной в вузе, а можно продолжить развитие в секс-индустрии и выйти там на новый уровень. Я выбрала второе.

ДАРЯТ КВАРТИРЫ, ПОКУПАЮТ МАШИНЫ

В секс-индустрии есть свои направления, хотя и грани между ними очень тонкие. Возьмем массажисток, о которых я говорила. Они не спят за деньги и путанами себя не считают. Для них это принципиальный момент. В массажных салонах вообще все строго с этим. Если кто-то узнает, что массажистка переспала с клиентом, то ее уволят с позором.

Нижегородку, к счастью, удалось спасти из плена Фото: СОЦСЕТИ

Какая разница между проститутками и эскортницами? Делают они одно и тоже. Теория, что эскорт — это чисто сопровождение, вранье. Эскортницы — это проститутки премиум-класса. В идеале, они должны иметь образование, быть начитанными, культурными, вежливыми, ухоженными. Целый пакет требований, зато и бабки там пакетами измеряют. За ночь можно спокойно получить сто тысяч рублей. Я беру до 30 тысяч в час, считайте, чья-то месячная зарплата.

Знаю девочек, которым мужчины отписывали имущество, дарили квартиры, машины. Но это не разовые клиенты, а постоянные. С ними выстраиваются настоящие отношения, хоть и за деньги. Но чаще всего клиенты приходят с какими-нибудь приятными мелочами: шоколадками или цветами.

«МЕНЕДЖЕР МОЖЕТ СЛИТЬ ВСЕ РОДСТВЕННИКАМ»

Есть девочки, которые сами ищут себе клиентов. Через соцсети, сайты знакомств, объявления. Но я, например, работаю через менеджеров. Сейчас так по-модному называют сутенеров. Это давно уже не злой дядька с плеткой, а бывшая проститутка, которая, к примеру, сидит в декрете и не хочет работать кассиршей за десять тысяч рублей в месяц. Ей нужно отдавать 10-20 процентов. Это удобная для всех схема.

Девушка из Петербурга обвиняется в убийстве при превышении пределов самооробны. Она отбивалась от клиента Фото: СОЦСЕТИ

Менеджер - важный человек в твоей жизни. У него есть своя база проверенных клиентов, но и все твои данные: настоящее имя, данные паспорта, фотографии. Если кинешь его на процент, то он спокойно сольет все это: отправит провокационные фото родственникам и друзьям.

Есть среди менеджеров и легендарные фигуры. Их имена всем известны. Они прославились тем, что отправляли эскортниц на страшные заказы. К уголовникам, насильникам, садистам. Они знали об этом, но скрывали. Такие истории заканчивались побоями и изнасилованиями.

«НЕДАВНО НА ЗАКАЗЕ МЕНЯ ЧУТЬ НЕ ЗАРЕЗАЛИ»

Вообще, рискуем мы довольно часто. У каждой из нас есть свой стоп-лист, в нем указано все то, что девушка не сделает ни за какие деньги. Но по факту новый клиент может оказаться кем угодно. Не так давно на заказе меня чуть не зарезали. Дело было в гостинице, мужчина много выпил, схватился за нож и пошел на меня. Я побежала к администратору, та даже полицию вызывать не стала, а ведь все могло закончиться и моим трупом.

Однажды завалилась целая толпа. Все в масках, как в каком-то криминальном триллере. Они облили меня из перцового баллончика. Ощущение было, будто варишься в кипятке. Вынесли все деньги. Потом выяснилось, что я была не первой их жертвой. Мы с девочками пошли в полицию, и их нашли, но такое происходит редко. Большинство никуда не обращается после таких случаев.

Петербурженку ухажер склонял к БДСМ Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые девочки думают заранее о своей безопасности. Знаю одну, которая принимает только дома, установила везде камеры. Как-то раз к ней пришел клиент и украл все деньги. Она тоже пошла в полицию. Придумала легенду, что парень просто помог донести сумки из магазина. Отдала записи с камер в прихожей. Грабителя нашли, деньги вернули.

Но чаще всего вся забота о безопасности ограничивается специальной программой на телефоне, где можно пробить номер заказчика и выяснить, как он записан у других людей. Если там что-то типа «маньяк» или «отбирает бабки» - надо держаться подальше.

НАХОДИЛИ МУЖА И ПРОДОЛЖАЛИ РАБОТАТЬ

Вообще сложно сказать, кто именно пользуется услугами эскортниц. Понятное дело, что те, у кого на это есть деньги. Можно зайти в любой торговый центр, там в очереди шесть мужчин, четверо из них — наши клиенты. В них нет чего-то особенного. Есть женатые, есть свободные. Но если мужчина говорит, что никогда не покупал секс за деньги – скорее всего, он врет.

Некоторым даже удается найти на работе свою любовь. Кто-то выходит замуж за своих клиентов, кто-то за их водителей. О прошлом своих невест они все знают, так что тут без претензий. Я не знаю, можно ли назвать эти браки счастливыми, потому что в принципе за свою жизнь не встретила ни одного счастливого брака. Но не все после свадьбы бросают эскорт, некоторые остаются ради денег.

Примерно в 40 лет ты становишься уже не такой востребованной. В этот момент многие подаются в менеджеры и дальше живут припеваючи. Но я знаю пару бабушек, которые в свои 70 работают в массажных салонах и радуются жизни. Неплохая надбавка к пенсии.

Многие действительно не хотят уходить из этой сферы. После таких быстрых и легких денег мало кто согласится сидеть в офисе сутками за копейки. Вот и я работаю.

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