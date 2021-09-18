Толпу невест заметили в центре Петербурга

Толпу невест с чемоданами заметили в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Санкт-Петербург в одночасье превратился в город Иваново. В субботу, 18 сентября 2021 года, в центре города заметили толпу невест. Несколько десятков девушек с чемоданами в руках гнались за одним единственным женихом с криками: "Мы любим тебя". Мужчина же спокойно шел впереди, улыбаясь таком успеху у женщин. Странную процессию на улице сняли очевидцы и опубликовали в соцсети.

- Ого, сколько сразу.. А это для одного холостяка столько пригнали? Действительно, устанешь выбирать.. Мне бы постарше, - посетовал один из комментаторов видео.

Процессия прошлась мимо Спаса на Крови, после по Невскому проспекту к Исаакиевскому собору и остановилась рядом с памятником Петру Великому, где жених бросил в толпу претенденток на его сердце букет.

Горожане отметили, что вокруг было много телевизионных камер и решили, что идут съемки нового шоу, где одинокий и знаменитый мужчина выбирает себе спутницу жизни, устраивая им необычные и сказочные свидания. Очевидцы пожелали жениху удачи, ведь от количества дам в белом даже у них начало рябить в глазах.

В действительности флешмоб оказался рекламной акцией новой социальной сети, о которой можно было узнать, просканировав QR-код на чемодане невест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»

Девушки в свадебных платьях пробежали 100-метровку (подробности)