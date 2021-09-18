"Вы все подвергаетесь излучению": Чудная дама посетила избирательный участок в Петербурге

Странная женщина посетила избирательный участок в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на избирательный участок в центре города заявилась чудная дама. Женщина в сером пальто и с роскошной брошью на шарфе, а также тележкой в руках пришла в один из УИК города 18 сентября 2021 года. Однако главная цель горожанки было не голосование, она пришла предупредить избирательную комиссию, наблюдателей и всех присутствующих об опасности. Видео с дамой появилось в соцсетях.

- Было G, потом 1G, 2G, теперь уже 5G, и мы это все выдерживаем, - стала рассказывать женщина о мобильных вышках. - Вышки установлены везде, и все вы подвергаетесь излучению на избирательном участке.

- А лучше бы вы не мучали всех людей, - ответила даме одна из посетительниц УИК.

- Это правильно, - согласилась с ней гостья.

Но женщина продолжила расхаживать по участку, раздавая "полезные" советы, как защититься от излучения.

- Наденьте маску поглубже, потому что везде изучение и вы это знаете, - рекомендовала дама.

Действительно, совет от части хороший. Маска защитит уж если не от излучения, так от коронавируса.

Напомним, что в первый день выборов на один из избирательных участков в Петербурге пришла зебра из мультика "Мадагаскар".

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