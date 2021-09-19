Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года: Резко похолодает к выходным

Какой будет погода на неделе с 20 по 26 сентября в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока жители Северной столицы ждут бабье лето, в городе продолжает холодать. Будущая неделя выдастся еще более зябкой, чем предыдущая. Какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Скажем сразу, холодно в Петербурге будет на протяжении всей недели, температура будет ниже климатической нормы. Однако, в первой неделе обойдется без дождей.

- Большую часть недели, с понедельника по четверг, 20-23 сентября, погоду в Петербурге будет определять периферия антициклона. Будет облачно, но вероятность дождей невелика, - отметил Леус.

Синоптик предупредил, что в это время будет холодно, всего около 9-12 градусов. Но так как в остальном погода ожидается не особо суровая, то пережить это можно.

Зато под конец недели петербуржцев ждет резкое похолодание. Так, с пятницы и до конца недели, 24-26 сентября, Северная столица попадет под влияние североатлантического циклона.

- Циклон принесет в город дожди, ветер и холод. Температура будет всего 7-10 градусов, - рассказал синоптик.

Но напомним, что впереди петербуржцев все же ждет бабье лето, хотя оно уже и кажется чем-то призрачным. Ожидается, что в конце сентября вновь наступит сухая погода и температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.

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