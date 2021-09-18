Столетняя жительница Санкт-Петербурга приняла участие в выборах

Столетняя петербурженка пришла на выборы / Фото: СПб избирком

В Санкт-Петербурге полным ходом идут выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание города. В первый же день голосования 17 сентября 2021 года избирательный участок в Петергофе посетила столетняя жительница Северной столицы. Об этом рассказали 18 сентября в избирательной комиссии города на Неве.

- В Петергофе проголосовал старейший на сегодня избиратель. Ольга Петровна Филиппова самостоятельно пришла в помещение для голосования, - рассказали в избиркоме.

Ольга Петровна проголосовала на участке № 1688, расположенном в школе № 412 в Петергофе. Известно, что женщине совсем недавно исполнилось сто лет. Несмотря на свой почетный возраст, она одна из первых отправилась голосовать.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия благодарит Ольгу Петровну за активную гражданскую позицию и желает здоровья и бодрости, - отметили в избиркоме.

Напомним, что также в первый день выборов избирателей и наблюдателей одного из участков на Пулковском шоссе порадовал своим видом человек, который пришел голосовать в костюме зебры Марти из мультфильма "Мадагаскар".

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