Единовременные выплаты получат блокадники, прожившие в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев

Все блокадники Ленинграда получат выплаты в 50 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев, тоже получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за счет бюджета Санкт-Петербурга в честь 80-летия начала работы Дороги жизни. Такое распоряжение дал 18 сентября 2021 года губернатор Александр Беглов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах по 50 тысяч рублей гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Однако те блокадники, которые прожили в осажденном городе менее четырех месяцев, не имеют статуса федеральных льготников.

Напомним, что в декабре 2019 года по инициативе губернатора блокадники, не имеющие знака "Жителю блокадного Ленинграда", стали получать из городского бюджета те же меры поддержки, что и остальные блокадники. На сегодня в Петербурге это 2150 человек.

На данный момент правительство города должно подготовить данные выплаты. Сроки пока что не определены.

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