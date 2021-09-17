Единовременные выплаты блокадникам в Санкт-Петербурге в 2021 году: Сколько составят и кто сможет получить

Единовременные выплаты защитникам и жителям блокадного Ленинграда в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава государства Владимир Путин подписал указ о выплатах жителям блокадного Ленинграда, а также его защитникам. Денежная поддержка связана с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни. Рассказываем, как получить единовременные выплаты блокадникам в Санкт-Петербурге в 2021 году, а также защитникам города на Неве.

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда". Причем, деньги получат не только блокадники и ветераны, проживающие в Петербурге. Выплаты положены всем, кто постоянно живет на территории Российской Федерации, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

По информации Комитета социальной политике Северной столицы, рассчитывать на выплату смогут 62 700 петербуржцев - 60 200 блокадников и 2 500 ветеранов, награжденных медалью за оборону Ленинграда.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

На данный момент порядок и сроки выплат пока что не установлены. Президент поручил проработать этот вопрос правительству России, добавив, что блокадники и ветераны должны получить деньги быстро, без проволочек и лишних документов в 2021 году. Скорее всего, единовременная выплата будет производиться вместе с выплатой пенсии.

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