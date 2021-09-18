Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов на Каменоостровском проспекте в Петербурге

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Каменоостровского проспекта в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Страшная авария произошла в Санкт-Петербурге рядом с Троицким мостом. Около семи часов вечера 18 сентября 2021 года автомобиль вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в столб. По предварительным данным, водитель пострадавшей машины потерял управление из-за того, что его подрезал другой автомобилист.

- ДТП произошло на перекрестке улицы Куйбышева и Каменностровского проспекта. В итоге пострадали два пешехода, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Один пострадавший в тяжелом состоянии, второй в среднем Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в среднем. Обоих госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Со слов очевидцев, водитель автомобиля, который врезался в столб, а также его пассажиры - взрослый человек и ребенок - не пострадали. От медицинской помощи они отказались.

Виновник аварии скрылся Фото: СОЦСЕТИ

На место сразу же приехали несколько машин скорой помощи, МЧС и дорожная полиция. Из-за аварии проезд в сторону станции метро "Горьковская" перекрыт.

Известно, что ДТП произошло по вине водителя, который скрылся. На данный момент проводится проверка.

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Информация о состоянии пострадавшего уточняется (подробности)