Столетняя избирательница из Петергофа рассказала, чего ждет от новой Госдумы РФ

Жительнице Петергофа недавно исполнилось 100 лет Фото: Горизбирком

100-летняя пенсионерка Ольга Филиппова, проголосовавшая на выборах в Госдуму РФ, стала одной из самых старейших избирательниц Санкт-Петербурга. Женщина отдала свой голос в первый же день выборов. Ольга Петровна проголосовала на участке № 1688, расположенном в школе № 412 в Петергофе. На участок она пришла в сопровождении дочери. "КП-Петербург" отыскала Ольгу Петровну, чтобы узнать - чего она ждет от новой Госдумы РФ.

- Я жду, чтобы депутаты работали хорошо, не забывали о нас, - посмеялась в разговоре с "КП-Петербург" Ольга Филиппова. - А вообще, к Госдуме я хорошо отношусь. Они внимательно относятся к нам, не забывают наши юбилеи. Я всем довольна. Отдельных просьб и пожеланий у меня к депутатам нет. Главное, чтобы мои дети хорошо жили, чтобы была у них работа. А какие законы принимать, не мне решать. Пусть они сами определяются. Меня все устраивает. Пенсия у меня хорошая.

Ольга Петровна поделилась, что не пропустила ни одних выборов с 18 лет. По ее словам, для нее голосование - это обязательный гражданский долг.

- Я сейчас уже почти не выхожу. Все лето не ходила. Живу на пятом этаже, тяжело подниматься. Но на выборы все равно пошла, - улыбается пенсионерка. - Я ведь все время голосую, ни одних выборов не пропустила. На участке меня приняли нормально. Окружили, подарили подарки – 12 масок и двое перчаток (смеется).

Ольга Филиппова до начала Великой Отечественной войны работала на гранильной фабрике. А во время блокады Ленинграда - на заводе "Электросила", где изготавливали снаряды для фронта.

После снятия блокады вместе с заводом была эвакуирована в Углич, окончила там курсы радисток и была направлена на Украинский фронт. В 1948 году вернулась в Петергоф, работала на Петродворцовом часовом заводе.

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