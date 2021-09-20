Два дня – миллион впечатлений: в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль в честь Всемирного дня туризма

LIVE фестиваль «Мой Петербург» объединит всех друзей Северной столицы.

Яркие события ждут жителей и гостей города на Неве 25 и 26 сентября. Они будут происходить и на суше, и на воде, а принять в них участие можно не выходя из дома. Фестиваль, организованный при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, послужит символичным завершением летнего туристского сезона и импульсом к началу осенне-зимнего, а также станет самой праздничной частью «Недели туризма в Санкт-Петербурге-2021».Мероприятия пройдут на различных площадках - и на суше, и на воде - отражая неповторимую атмосферу города, где сходятся пути, реки, каналы.

Главный приоритет событий в «новой реальности» – обеспечить здоровье и безопасность участников. Благодаря онлайн формату побывать в Санкт-Петербурге и стать участником фестиваля можно будет из любого уголка мира. На едином городском портале каждый желающий сможет посмотреть прямые трансляции зрелищных шоу и выступлений музыкантов, пройти задания конкурсов и сделать множество открытий в городе на Неве.

Конечно, попробовать праздник на вкус можно только офлайн. Специалитеты гастрономии разных стран мира, включая и традиционные закуски петербургской кухни, ждут своих гурманов.

Все мероприятия офлайн формата пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Во всех локациях посетители должны соблюдать социальную дистанцию и надевать в помещениях маски. Фестиваль организован в режиме COVID-free – события распределены по времени и рассредоточены по местам их проведения, допуск к участию осуществляется на основании документа, подтверждающего прохождение вакцинации или наличие иммунитета.

LIVE фестиваль «Мой Петербург» объединит всех друзей Северной столицы. Даже ее коренные петербуржцы на эти два дня смогут стать настоящими туристами в своем городе. В социальной сети ВКонтакте в группе, а также на сайте портала в режиме онлайн появится уникальный шанс присоединиться к увлекательным экскурсиям и послушать петербургских историков, искусствоведов, журналистов, писателей и рестораторов, которые расскажут о том, что нового появилось в Петербурге в 2021 году и чего не найдешь в путеводителе, но непременно стоит посмотреть. Зрители фестиваля увидят город глазами местных жителей, услышат поздравления от известных горожан ко Дню Туризма.

«Неделя туризма в Санкт-Петербурге – 2021»продлится с 21 по 28 сентября. Важной частью мероприятий станет социальная акция «Гостеприимный Петербург», организованная Правительством Санкт-Петербурга совместно с компаниями сферы гостеприимства и институтами культуры: музеями, туроператорами, библиотеками, перевозчиками. Старт акции был дан Губернатором города Александром Бегловым. В ее рамках жителей и гостей Петербурга ждут бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии – около 70 организаций дарят жителям и гостям города более 10 тысяч бесплатных предложений.

- Трудно переоценить роль индустрии гостеприимства для Петербурга. Она вносит огромный вклад в экономику, создает новые рабочие места, сохраняет культурное наследие и рассказывает о Северной столице России всему миру, – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. – В этом году мы решили сделать праздник таким же многогранным, какой является сама туристская сфера нашего города. Сейчас, несмотря на все трудности, есть уверенность в ее постепенном рестарте. Наша задача – выходя из пандемии, увидеть отрасль туризма и гостеприимства во многом улучшенной: более устойчивой, безопасной и разнообразной. Проведение фестиваля на разных площадках позволяет и жителям, и гостям в очередной раз испытать восторг от того, насколько прекрасен, уникален и неповторим город на Неве. Наиболее яркие события пройдут на воде: Петербург – столица водного туризма России - никого не оставляет равнодушным. Тех, кто сейчас далеко от Невских берегов, мы приглашаем присоединиться к атмосфере праздника онлайн и непременно запланировать будущую встречу с нашим городом.

Праздник отметят не только в Санкт-Петербурге, но и других регионах – участниках проекта «Серебряное ожерелье России». На сайте в прямом эфире каждый участник праздника сможет узнать секреты местных блюд из Вологды, Карелии, Калининграда, республики Коми и других регионов.

Программа бесплатных экскурсий и познавательных событий обновляется и пополняется – следите за информацией на официальном портале города. Все лучшие моменты праздника будут транслироваться онлайн на портале и в социальных сетях.

Программа

Шоу и концерты на воде

- Первый праздничный день откроет SUP-карнавал в исторических и оригинальных костюмах. Для участия необходима предварительная регистрация и сертификат о вакцинации.

- Водный парад продолжит торжественный проход аквабайкеров, посвященный закрытию гидросезона 2021 года. Более 50 гидроциклистов пройдут по рекам и каналам Петербурга.

- Музыкальные коллективы отправятся на речных теплоходах по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Путешествие по кольцевому маршруту позволит насладиться прекрасной музыкой и видами города с воды. Для пассажиров музыкальных теплоходов выступят группы «Чё Морале», «Roma’sband» и «Трио Руслана Тустановского». Рассадка зрителей будет организована с соблюдением дистанции и согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

- В течение двух дней по Неве будут курсировать прогулочные теплоходы с гигантскими смартфонами. На LED-экранах размером 3х4 метров жители увидят онлайнтрансляции с разных площадок праздника, а также фотографии всех, кто сделает публикации в соцсетях с хэштегами #яБылвСпб2021 и #ДеньТуризма2021. Активные пользователи смогут поучаствовать в фотоконкурсах.

- Кульминацией водных шоу станет зрелищный сюрприз в акватории Невы.

Активности для взрослых и детей на суше

- На Крестовском острове праздник откроется Фестивалем цветов и выступлением духовых оркестров. В программе – вернисаж цветочных платформ, а также выставка необычной техники и уникальных автомобилей «Движок».

- Для детей и подростков на территории Петропавловской крепости состоится квест-игра «Остров сокровищ». На одной из центральных площадей появится VR-бинокуляр, который с помощью дополненной реальности покажет город в разные исторические периоды.

- На «улице кулинарных посольств», которая появится в выходные в центре города, петербуржцы познакомятся с кухней разных стран. Гости гастрономического фестиваля попробуют вьетнамский «фо бо», ризотто по-итальянски и другие национальные блюда.