В Санкт-Петербурге при пожаре погибла 93-летняя флейтистка Александра Вавилина. Фото: петербургский "Дом музыки"

В Санкт-Петербурге умерла известная 93-летняя флейтистка Александра Вавилина. К сожалению, жизнь заслуженной артистки РСФСР оборвалась в ее четырехкомнатной квартире в доме №4 на Петровской набережной, где произошел сильный пожар. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что огонь распространился на 30 квадратных метров. В итоге выгорела кухня с коридором. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, но спасти пенсионерку не удалось.

Позже СК официально подтвердил, что погибшей является легенда Санкт-Петербургской консерватории, профессор Александра Вавилина. Причина пожара выясняется.

- Следователи осматривают место происшествия при помощи криминалистов, сотрудников региональных управлений МВД и МЧС, а также специалиста в области судебной медицины. Проводится доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что о таланте Александры Вавилиной в Ленинграде узнали еще в 1962 году, когда она победила в конкурсе симфонического оркестра при филармонии и стала солисткой группы флейт. На протяжении 27 лет она гастролировала и в Советском Союзе, и в других странах. В последние годы в Петербурге проходили концерты, посвященные выдающемуся профессору.