Норма температуры в детском саду Санкт-Петербурга: Куда жаловаться на холод в группах

Норма температурного режима в детских садах Санкт-Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детские учреждения Санкт-Петербурга начали отапливать с середины сентября 2021 года, чтобы юные горожане могли спокойно играть и не мерзнуть. Норма температуры в детском саду Санкт-Петербурга должна соответствовать СанПиНу, в котором четко прописано, сколько градусов должно быть в группах, спальнях и даже туалетах детских учреждений. Рассказываем об этом подробно.

НОРМА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ДЕТСКОМ САДУ

Согласно приложению №3 к СанПиНу 2.4.1.3049-13 температура в детском саду Санкт-Петербурга должна не ниже следующих показателей:

Ясельные группы - 22-24 градуса;

Младшие, средние, старшие группы - 21-23 градуса;

Спальни всех групп - 19-20 градусов;

Туалет ясельной группы - 22-24 градуса;

Туалет дошкольных групп - 19-20 градусов;

Медпункт - 22-24 градуса;

Зал для музыки и гимнастики - 19-20 градусов;

Бассейн (зал) - 29 градусов;

Бассейн (раздевалка и душевая) - 25-26 градусов.

Температурный режим должен постоянно измеряться с помощью термометра.

Если в детском саду холодно, следует обратиться к руководству или Роспотребнадзор Фото: Мария ЛЕНЦ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОЛОД

Если же в детском саду слишком холодно, из-за чего дети простывают и вынуждены играть, не снимая теплую одежду, следует принять меры. В первую очередь родители могут обратиться к руководству детского сада с письменной жалобой, лучше всего коллективной.

В случае, если в детском саду не реагируют на жалобу, то сообщить о холоде можно и в другие инстанции:

В управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга - направить обращение в электронном виде через форму на сайте;

В Комитет по образованию Санкт-Петербурга по телефонам: +7 (812) 570-31-79, +7 (812) 570-38-29, +7 (812) 576-20-19.

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