На ярмарке «Юнона» пройдет День добра

Также в День добра на «Юноне» пройдет благотворительная акция «Добропочта».

Благотворительный праздник для всей семьи при поддержке фонда «Доброделы» пройдет в зоне отдыха ярмарки «Юнона» 26 сентября. В День добра здесь запланирована обширная программа для всей семьи: творческие мастер-классы по рисованию, созданию украшений из бисера и лепке, танцевальные и вокальные представления и анимация для детей.

Каждый юный гость Дня добра получит сладкий подарок, а взрослые посетители праздника смогут принять участие в экологической акции «Сдавать вторсырье и не сдаваться» на нижней парковке.

- Ярмарка «Юнона» – это часть огромной экосистемы. Мы ценим и дорожим самыми главными ресурсами – людьми и окружающей средой, – говорит бренд-директор ярмарки «Юнона» Евгений Семенов. – Мы заботимся не только об экологии, но и о людях и делаем все, чтобы посетители получали удовольствие от покупок в чистоте и безопасности. Каждые выходные мы проводим мероприятия для всей семьи. Для нас действительно важно, чтобы посетители больше времени проводили с близкими и при этом получали положительные эмоции.

Также в День добра на «Юноне» пройдет благотворительная акция «Добропочта». Все желающие смогут подписать открытки тем, кто очень нуждается в поддержке - одиноким пожилым людям, детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.

- Эта акция показывает, что благотворительность – это просто, – говорит президент фонда «Доброделы» Полина Тумашик. – Иногда, чтобы поддержать человека, достаточно просто отправить ему открытку. Так он почувствует, что не одинок.

Когда: 26 сентября с 12 до 16 часов

Где: ул. Маршала Казакова, 35, Ярмарка «Юнона»