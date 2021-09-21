Русский музей запустит квест по Михайловскому саду для всех желающих

Сохранение старинных садов и парков требует молодых сил. Фото:Анастасия ХОМУТОВА.

В рамках проекта «Друзья Петербурга» от ПАО «ГАЗПРОМ» сотрудники Русского музея провели очередной мастер-класс по сохранению ландшафта.

«Комсомольская правда» рассказывала, что подобная встреча молодых магистров и опытных экспертов уже была в Летнем саду. Тогда авторы проекта «Друзья Петербурга» вместе с КГИОП организовали мастер-класс, на котором молодые парни и девушки на практике узнали, чем занимаются хранители рощи.

Сегодня в наших ландшафтных памятниках на счету каждое дерево. Фото: Анастасия ХОМУТОВА.

В этот раз обучение прошло на примере Михайловского сада. В первой части мастер-класса участники познакомились с историей этого места. А уже потом выполняли практические задания. Будущие специалисты измеряли высоту деревьев, производили обмеры газонных покрытий, учились заполнять инвентаризационные ведомости (отдельно для газонов, деревьев и кустарников). Кроме того, студенты придумали полтора десятка неординарных вопросов на знание истории в рамках совместного проекта «Друзей Петербурга» и Русского музея «Квест по истории Михайловского сада».

- В дальнейшем эти вопросы лягут в основу виртуального квеста. Затем планируется разработка специального приложения, в которое можно будет перейти с помощью QR-кода. Думаю, его мы будем размещать на специальных стойках в местах, задействованных в квесте, - рассказала Ольга Черданцева.