Доказала эффективность: Вакцину от коронавируса, разработанную в петербургском НИИ гриппа, готовят к испытаниям на добровольцах

На данный момент в России зарегистрировано четыре вакцины от SARS-CoV-2. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается в санкт-петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева, успешно прошла доклинические испытания. Как сообщил «Комсомолке» в среду, 22 сентября, директор института Дмитрий Лиознов, препарат показал высокую эффективность и безопасность.

- В данный момент мы рассчитываем на то, что в скором времени сможем перейти к испытаниям вакцины на добровольцах, - уточнил Дмитрий Лиознов.

Напомним: про новую вакцину авторства специалистов НИИ гриппа «Комсомолка» уже не раз писала. Она создается по классической технологии: основой для фрагмента РНК SARS-CoV-2 – вируса-возбудителя COVID-19 – служит ослабленный и особым образом «обработанный» вирус гриппа. Ожидается, что созданный таким образом препарат получит комбинированные свойства и будет способен защищать человеческий организм как от коронавируса, так и от вируса гриппа.

Первый этап клинических испытаний новой вакцины пройдет в Санкт-Петербурге, в будущем их географию могут расширить. Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается – они станут известны ближе к концу осени.

Также мы рассказывали про еще одну уникальную разработку петербургских ученых - вакцину в виде кефира, разработкой которой занимается институт экспериментальной медицины.

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