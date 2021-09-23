В Петербурге задержали медсестру больницы, привязывавшую больного ребенка колготками к стулу

Малыша привязывали колготками к стулу. Фото: instagram.com/blackmamba_psy

Петербургские полицейские нашли и задержали медсестру одной из городских больниц, которую подозревают в жестком обращении с маленьким пациентом. По данным следствия, женщина привязывала колготками к стулу для кормления 3-летнего ребенка, чтобы он ей не мешал.

- «Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать». «Ничего ему не давайте, не трогайте его!» «Он же ребенок наркоманов, он уже сейчас плюется, а что дальше будет!», – так рассказывала о разговоре с медсестрой петербурженка, чья дочка также лежала в той больнице.

Женщина опубликовала фотографии с привязанным малышом в соцсетях и в них моментально поднялась буря возмущения. На ситуацию обратили внимание СМИ, правоохранительные органы и сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

- На сегодня ребенку ничего не угрожает, он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице. С ним будет круглосуточно оставаться няня до полного его выздоровления, – рассказал «КП-Петербург» представитель детского омбудсмена Анны Митяниной Александр Попейко.

Родители у малыша есть, но они проблемные. Поэтому ребенка из семьи изъяли. Фото: instagram.com/blackmamba_psy

Прокуратура тогда начала проверку, а Следственный комитет возбудил дело по статье уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Подозреваемо по делу стала 59-летняя медсестра больницы, ее собирались вызвать на допрос, но женщина внезапно пропала. Ее искали несколько дней и 22 сентября женщина была задержана.

Сейчас женщина помещена в изолятор временного содержания, ей избирается мера пресечения. Ей грозят как исправительные работы, так и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Били ложкой по зубам»: Как трехлетний мальчик-сирота целый год жил в больнице, где его привязывали колготками к стулу

Ребенка считали «наркоманским отродьем», не выводили на прогулку и не давали играть с другими малышами (подробности)