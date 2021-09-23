Новая тигрица поселилась в Ленинградском зоопарке

Амурская тигрица Виола поселилась в Ленинградском зоопарке. Фото: vk.com/spbzoopark

Новый питомец вошел в семью Ленинградского зоопарка. В вольере поселилась гостья из Сибири - амурская тигрица Виола. Она прибыла в Петербург из Зеленогорска Красноярского края еще в августе, но последние два месяца была на обязательном карантине. И вот теперь полосатую красавицу выпустили в ее новый дом.

- Мы с гордостью объявляем о том, что хищная красавица заняла свой вольер и теперь живет рядом с нашим амурским тигром Амадеем, - сообщает пресс-служба зоопарка. - Тигры - одиночные животные, так что наши амурские питомцы живут в разных вольерах. Однако они рады услышать рычание сородича. Виола первая стала подавать голос Амадею. Полосатые хищники переговариваются через стенку и узнают друг друга все лучше.

Виола еще маленькая, поэтому пугать ее не надо. Фото: vk.com/spbzoopark

По словам сотрудников зоосада, тигрица любопытная, здоровая и активная. У нее отличный аппетит: в день она съедает по пять килограммов свежего мяса. Виола - еще совсем маленькая, 5 октября лишь годик, а взрослыми тигры становятся в возрасте трех-четырех лет.

Гости Ленинградского зоопарка уже могут прийти и полюбоваться амурской красавицей, но их очень просят быть сдержанными и не пугать молодую тигрицу.

- Важно, чтобы малышка постепенно привыкала к посетителям. Пусть амурская тигрица Виола станет символом этой осени в зоопарке. Только посмотрите, как ее яркий окрас сочетается с опавшей листвой, - отмечают работники зоосада.

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