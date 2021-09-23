Отопительный сезон в Петербурге стал самым ранним за 40 лет

Холодная осень 2021-го заставила горожан жаться к батареям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нынешнее лето стало самым жарким в Петербурге за последние 20 лет. Но это заслуга июня и июля. А вот август резко уронил температурные показатели - к началу осени жители города уже достали куртки, еще через пару недель они требовали включить батареи. В Смольном их услышали. В итоге отопительный сезон-2021/2022 стал самым ранним за 40 лет.

- С конца 79 года по нашим данным это самое раннее начало отопительного сезона,- рассказал «КП-Петербург» представитель городского Комитета по энергетике Александр Антипенко. - В этот раз периодическое протапливание началось 13 сентября, а на постоянное город перешел 20 числа, когда среднесуточная температура была 6,3 градуса.

В прошлом году, для сравнения, постоянное отопление включили почти на месяц позднее - 15 октября, когда средняя температура была 6,5 градусов. Прошлый рекорд значится 2008 годом, когда на периодическое протапливание город перешел 15 сентября, а все батареи потеплели 22 числа.

- Мы переходим на постоянный режим отопления по погодным показателям - среднесуточная температура в течение пяти дней должна держаться ниже +8 градусов. Также и весной отключение - пять дней выше +8. Но сейчас, даже если на несколько дней потеплеет, отключать батареи не будем, просто понизится рабочий параметр теплоносителя, - отметили в Комитете по энергетике.

Что касается системы теплоснабжения, то она полностью готова к зимнему сезону. Отдельные вопросы могут быть к непосредственным поставщикам тепла. Все вопросы можно задать по номерам «Горячих линий», которые есть в каждом районе города.