Лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге за всю историю

Лето 2021 года в Петербурге стало самым солнечным за всю историю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшее лето 2021 года в Санкт-Петербурге стало рекордсменом сразу по двум показателям: самое жаркое за всю историю наблюдений, а также самое солнечное. Об этом 1 сентября 2021 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге. Общее количество солнечных часов составило 880, что выше предыдущего рекорда 2002 года, когда солнце светило 860 часов, - пояснил синоптик.

Средняя температура летом, несмотря на холодный август, составила 20,5 градусов, сделав его самым жарким за всю историю наблюдения за погодой в Петербурге. Прошлый рекорд был установлен в 1972 году, когда средняя температура составила 20,1 градусов, а теперь на третьем месте оказалось лето 2010 года со средней температурой 19,8 градусов.

А вот дождей оказалось меньше нормы за счет сухих июня и июля. Зато в августе выпало 166 процентов месячной нормы. Всего за лето в Петербурге выпало 205,4 мм осадков при норме в 218 мм.

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