Синоптик: Первый снег в Санкт-Петербурге выпадет не раньше середины октября

Такую картину мы сможем увидеть лишь в конце ноября. А вот ждать первого снега осталось совсем недолго. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый снег в Санкт-Петербурге может выпасть уже во второй декаде октября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- При этом какого бы то ни было серьезного похолодания пока что в этот период не ожидается, - уточнил синоптик. – Снег может идти и при температуре в +4 и даже в +8 градусов. То есть, он будет идти и таять, но мы все равно его заметим.

А вот полноценный – «стабильный», как говорят ученые – снежный покров уляжется в Северной столице, по словам Михаила Леуса, скорее всего, не раньше конца ноября.

Что же касается погоды на ближайшую перспективу, то эту неделю мы закончим в дождях и тучах, а вот с понедельника, 27 сентября, стараниями антициклона начнется потепление.

- Погода к нам придет относительно теплая, а самое главное – преимущественно солнечная и сухая, - констатировал Михаил Леус. – Она задержится до конца сентября и еще захватит пару дней в начале октября. В понедельник, вторник и среду в дневные часы будет +12, +15 градусов, по ночам - +4, +8. В последующие дни – от +10 до +15 градусов.

Напомним, ранее Михаил Леус сообщил, что сентябрь 2021 года вполне может стать самым холодным в 21-м веке. Среднесуточная температура за последние 23 дня составила 10,6 градусов – это на три градуса ниже климатической нормы.