Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр помощи диким животным "Велес" отпраздновал день рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр реабилитации диких животных "Велес" 23 сентября 2021 года отметил день рождения - 12 лет с момента основания одного из самых известных в Санкт-Петербурге центра помощи животным. В честь этого "Комсомольская правда в Петербурге" навестила центр, который располагается в поселке Рапполово, чтобы передать корм для животных.

"Велес" отметил 12-летний день рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Уже 12 лет центр неизменно оказывает ветеринарную помощь, даёт кров и питание диким животным, спасает жизни и, по возможности, отпускает на волю. За годы нашей работы более двух сотен диких животных вернулось в родные леса, и ещё чуть меньше остаётся жить у нас, поскольку их выпуск в дикую природу представляет угрозу, прежде всего, их жизням, - отметили в "Велесе".

С праздником успели поздравить медведей, которые еще не успели отправиться в спячку, хоть и холодает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нежный друг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр держится на плечах его работников, которые неустанно лечат, кормят, заботятся о своих подопечных. Не обходится и без добровольцев: кто-то помогает деньгами, кто-то привозит еду, а некоторые приезжают помогать строить вольеры для новых мишек и львиц.

Зверята обрадовались подаркам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диких животных в "Велесе" немало. И рыси, и енотовидные собаки, лисицы, олени, ослики, львы, белки, песцы, просто невероятное количество зверей. Поэтому "Комсомолка" привезла более 70 килограммов корма для хвостатых TASTY от Aller Petfood. В благодарность милый ослик Ося даже облизал нашему фотографу руку.

И с интересом знакомились с гостями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздравляем "Велес" с днем рождения и желаем долгих лет существования и процветания. Вы настоящие герои!

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