«Шторм как в фильмах ужасов»: Гид рассказал, что на самом деле произошло с туристами на вершине Эльбруса и почему трое погибли

Гид рассказал, что произошло на Эльбрусе, где в страшной метели погибли трое туристов. Фото: 07.mchs.gov.ru

«Комсомолка» поговорила со старшим гидом Денисом Алимовым, состоящим в клубе из Пятигорска, 19 членов которого оказались в снежной ловушке на Эльбрусе. Мужчина рассказал, что именно произошло на горной высоте в пять тысяч метров.

Напомним, группа туристов подала сигнал бедствия в МЧС в районе 17:00, 23 сентября. На месте началась страшная метель, видимость ухудшилась до одного метра, а температура понизилась до минус 20 градусов. По данным МЧС на 00:30, в тяжелейших метеоусловиях погибли три человека. 14 человек удалось найти живыми. Спецоперация продолжается, на месте работают 12 единиц техники и 40 спасателей.

Денис Алимов получил информацию о происшествии из первых уст – от своего коллеги-гида, которому удалось спастись. По словам мужчины, еще до ухудшения погоды он начал спускаться вниз с одной из туристок, которой стало плохо.

Видимость у вершины Эльбруса крайне низкая. Температура минус 20 градусов. Фото: 07.mchs.gov.ru

- В 10 утра она пожаловалась на состояние здоровья. На плато вершины это было. Это штатная ситуация, – рассказывает Алимов со слов коллеги. – Девушка приняла решение спускаться вниз. В надежде, что ей станет легче. Поэтому ей выделили одного помощника. И он начал с ней спускаться вниз. А группа остальная двинулась на вершину, в противоположную сторону. К сожалению, девушка скончалась в течение часа, прямо на руках гида, когда они спустились на седловину (линия между двумя горными вершинами – Прим.Ред.). К 11 часам у него на руках был уже труп девушки…

Как утверждает старший гид, его коллега с 11:00 до 15:00 находился на седловине (выемке между двумя высотами в горном хребте – Прим.Ред.). Мужчина все это время пытался связаться с остальной группой и с МЧС.

Утром не было ни намека на приближающийся шторм. Фото: Анна Солоненко

- И вот тогда начался сильный шторм. Резко упало давление. Ветер и так был сильным, но то, что там дальше произошло – это как в фильмах ужасов в кино показывают, – сказал «КП-Петербург» Денис Алимов. – В три часа дня гид снизу дозвонился по рации до базы. Вызвал ратрак, транспорт на гусеницах. И спустился он только через 4 часа после того, как у него на руках умерла участница похода. Он зафиксировал ее на склоне, обозначил место и двинулся вниз. Ну а что еще он мог сделать?

Тем временем наверху один из участников похода сломал ногу. С оставшейся группой были три опытных гида, заверяет Алимов.

- Со слов МЧС, кто-то сломал ногу. В процессе оказания помощи, в процессе попытки спустить человека, было потеряно время. После этого шторм разогнался, и группа замедлилась в движении. Было принято решение разделить группу на быстрых и медленных. Это нормальное решение, чтобы уменьшить количество жертв. Не нужно держать их в кучу. Медленная группа отставала, - говорит старший гид.

Алимов считает, что к трагедии привело невероятное стечение обстоятельств.

- Не было быстро принято решение разворачиваться вниз из-за перелома ноги у участника. Я думаю, вот этот перелом, который там произошел, он очень сильно затормозил группу. А дальше произошло фатальное изменение погоды, замедлившее движение вниз. Почему произошел перелом ноги – мы пока не знаем, выясняем, - подытоживает старший гид.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и опубликует списки выживших и погибших на Эльбрусе.

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