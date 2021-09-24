Гибель туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе: Список погибших и выживших на высоте 5400 метров

Список погибших и выживших туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

23 сентября 2021 года туристическая группа из 19 человек попала в жуткую снежную бурю на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Спасатели получили сигнал SOS. Нашли всех, но не всех живыми. Рассказываем про гибель туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе - список погибших и пострадавших.

Пострадали:

Венерский Денис, 45 лет;

Салоненко Анна, 45 лет;

Свистун Роман, 45 лет;

Нестеров Артём, 35 лет;

Бестужева Марина, 35 лет.

Погибла:

Нестерова Елена, 32 года.

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Кроме петербуржцев в группе были люди из других городов страны. Также погибли четыре человека:

Анастасия Жегулина, 40 лет, Тольятти;

Анна Макарова;

Вячеслав Борисов, 39 лет, Тюмень;

Ирина Гальчук, 32 года, Екатеринбург.

Тело троих из них пока невозможно спустить с высоту 5300 метров.

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