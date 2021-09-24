Гибель туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе: Список погибших и выживших на высоте 5400 метров

Список погибших и выживших туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
23 сентября 2021 года туристическая группа из 19 человек попала в жуткую снежную бурю на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Спасатели получили сигнал SOS. Нашли всех, но не всех живыми. Рассказываем про гибель туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе - список погибших и пострадавших.
Пострадали:
Венерский Денис, 45 лет;
Салоненко Анна, 45 лет;
Свистун Роман, 45 лет;
Нестеров Артём, 35 лет;
Бестужева Марина, 35 лет.
Погибла:
Нестерова Елена, 32 года.
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Кроме петербуржцев в группе были люди из других городов страны. Также погибли четыре человека:
Анастасия Жегулина, 40 лет, Тольятти;
Анна Макарова;
Вячеслав Борисов, 39 лет, Тюмень;
Ирина Гальчук, 32 года, Екатеринбург.
Тело троих из них пока невозможно спустить с высоту 5300 метров.
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