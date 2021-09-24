Гибель туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе: Что на самом деле произошло на высоте 5400 метров

Гибель туристов из Петербурга на Эльбрусе, что произошло в горах / Фото: МЧС

Страшная история произошла на Эльбрусе. Группа туристов отправилась в горы, но вернуться смогли не все. Среди туристической группы были петербуржцы... Рассказываем про гибель туристов из Санкт-Петербурга на Эльбрусе. Как и что произошло.

SOS

Группа туристов из 19 человек, среди которых были шесть петербуржцев, утром 23 сентября отправились на вершину Эльбруса. Но в 17:00 23 сентября 2021 года на пульт дежурного Эльбрусского ВПСО поступило сообщение о бедствии. Сигнал поступил с высоты 5400 метров, когда один из участников похода травмировал ногу.

Оказалось, что в горах началась страшная метель, порывы шквалистого ветра достигали до 40 метров в секунду, видимость практически пропала и 19 человек оказались в снежной ловушке. Температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. На поиски туристической группы отправились 20 спасателей и семь единиц техники. После в горы выдвинулись еще 20 спасателей и пять единиц техники.

В 00:00 часов по мск спасатели нашли 17 из 19 туристов. Трое из них были мертвы. После нашли и двух оставшихся.

Известно, что группа пошла в гору с опытным проводником. Участники похода также были подготовлены, имени новое снаряжение. Однако трагедии избежать не смогли.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В 10 утра, когда группа уже была в походе, одной из участниц стало плохо. Тогда туристы были уже на плато вершины.

- Девушка приняла решение спускаться вниз. В надежде, что ей станет легче. Поэтому ей выделили одного помощника. И он начал с ней спускаться вниз. А группа остальная двинулась на вершину, в противоположную сторону. К сожалению, девушка скончалась в течение часа, прямо на руках гида, когда они спустились на седловину (линия между двумя горными вершинами – Прим.Ред.). К 11 часам у него на руках был уже труп девушки, - рассказал гид Денис Алимов после общения с коллегой-гидом, выжившим на Эльбрусе.

После этого начался сильный шторм, в три часа дня гид, у которого на руках была мертвая девушка, смог дозвониться до базы по рации и вызвать помощь. Тело погибшей он зафиксировал на склоне, обозначил место и двинулся вниз.

В это время один из участников похода, которые двигались наверх, сломал ногу. Тогда группа с тремя опытными гидами начала спускаться вниз, но шторм лишь усилился. Было принято решение разделить группу на быстрых и медленных. Это нормальное решение, чтобы уменьшить количество жертв. Группы разделились. Погибли еще четыре человека. Те, кому удалось выжить, получили серьезные обморожения. Сейчас они уже в безопасности и получают медицинскую помощь.

ПО ФАКТУ

Из 19 человек в группе пять погибли - четыре женщины и один мужчина, остальные пострадали. Среди них шесть человек были из Санкт-Петербурга. Погибла 32-летняя Елена Нестерова.

Пострадали:

Венерский Денис, 45 лет;

Салоненко Анна, 45 лет;

Свистун Роман, 45 лет;

Нестеров Артём, 35 лет;

Бестужева Марина, 35 лет.

Тела троих погибших все еще остаются на высоте 5300 метров. Из-за метели забрать их пока что нельзя. Многие пострадавшие получили сильные обморожения, один из гидов практически ослеп.

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