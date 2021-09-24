Шли по «зебре»: Очевидцы рассказали, как иномарка сбила насмерть женщину со спаниелем в Петербурге

Дама с собачкой скончались на месте Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Женщина отлетела на метров 20, с нее даже обувь слетела, а собачка так и осталась лежать рядом с пешеходным переходом, пока прохожие не перенесли ее на обочину, - вспоминают очевидцы жуткой аварии, которая произошла вечером 23 сентября на улице Пограничника Гарькавого в Санкт-Петербурге.

Так завершилась очередная прогулка петербурженки со своим питомцем - маленьким спаниелем. Поздно вечером они попали под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе и погибли.

- Я проходил мимо в это время, саму аварию не видел, но видел последствия, - рассказал «КП-Петербург» прохожий Андрей (прем.ред. - имя изменено). - Мы вдвоем с еще одним мужчиной подбежали к этой женщине - попытались нащупать пульс. Ничего не почувствовали. Через минуту приехали медики и сразу констатировали смерть. Накрыли тело женщины. Собачка ее маленькая была в комбинезоне, но ее располовинило колесом.

Место аварии давно вызывает недовольство у местных жителей. Из-за неудобного расположения пешеходного перехода там развелись «перебегуны» - на местном сленге, нарушители ПДД. Вот и сбитую женщину начали обвинять в том, что она переходила дорогу в неположенном месте.

- Сейчас многие в социальных сетях рассуждают, что женщина сама виновата в том, что ее сбили, но это же невозможно. Собачка так и осталась совсем рядом с переходом, значит, женщина шла по нему, - рассказала «КП-Петербург» Светлана, которая была в тот день на месте аварии.

На какой скорости водитель сбил пешехода неизвестно, но с места аварии он умчался быстро. Только вот сотрудники ГИБДД тоже не медлили, мужчину и его «Фольксваген Поло» нашли в одном из соседних дворов. Водителя задержали, личность женщины пока не установлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция задержала водителя, сбившего насмерть женщину с собачкой на улице Пограничника Гарькавого

Его брошенный «Фольксваген» нашли в соседнем дворе (подробности)