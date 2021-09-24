Полиция задержала водителя, сбившего насмерть женщину с собачкой на улице Пограничника Гарькавого

Тело погибшей женщины отбросило от перехода на десятки метров. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские полицейские нашли водителя «Фольксвагена», который поздним вечером 23 сентября насмерть сбил на переходе женщину, вышедшую погулять с собакой. Питомец разделил трагическую судьбу хозяйки и также погиб на месте.

- 23 сентября около 23:00 по адресу: улица Пограничника Гарькавого, дом 40, 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Водитель попытался скрыться, сотрудниками полиции во дворах был обнаружен брошенный автомобиль и сам водитель.

По словам очевидцев аварии, удар был страшнейшим, а тело погибшей отбросило от перехода на 30 метров: «собачка тоже погибла».

Водитель задержан, с ним проводятся оперативные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.