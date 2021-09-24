Первое в России судно, созданное по студенческому проекту, спустили на воду в Петербурге

Первое в России судно, созданное по студенческому проекту, спущено на воду на Средне-Невском судостроительном заводе / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге 24 сентября 2021 года торжественно спустили на воду первое в России судно, которое было создано по проекту студентов. Над его конструкцией трудились студенты-судостроители из Севастополя, а также будущие профессионалы из уголков всей страны: Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Об этом рассказали в Смольном.

Научно-исследовательское судно "Пионер- М" было спущено на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. В торжественной церемонии принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник отметил, что это историческое событие. Тем более важно, что оно состоялось в год науки и технологии.

Уникальность корабля в технологии безэкипажного судовождения / Фото: Смольный

- Для Санкт-Петербурга очень важно, что на наших верфях создаются высокотехнологичные суда. Для Средне-Невского судостроительного завода строительство судна "Пионер- М" — это возможность применить свои уникальные технологии в области композитного судостроения. Это отличный пример взаимодействия между студенческим проектным коллективом, научными, образовательными и судостроительными организациями в рамках одного заказа, - отметил градоначальник.

Корабль был построен за пять лет. Уникальность судна еще в том, что оснащен технологией безэкипажного судовождения. То есть, корабль может самостоятельно выходить в море. Оно будет использоваться для исследований в Черном и Азовском морях, а также выполнять гидроакустические и водолазные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минный тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду в Петербурге

Корабль с «пластиковым» корпусом стал уже шестым в серии (подробности)