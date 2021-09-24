Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов Петербурга

Беглов освободил от должности ряд чиновников Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В правительстве Санкт-Петербурга произошли большие кадровые изменения. В пятницу, 24 сентября 2021 года, губернатор Александр Беглов освободил от должности ряд руководителей исполнительных органов власти города, в том числе, двух вице-губернаторов. Об этом сообщили в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от государственной должности Санкт-Петербурга вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, - рассказали в администрации Северной столицы.

Кроме того, с постов были сняты председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава Выборгского района Валерий Гарнец, глава Приморского района Николай Цед.

Добавим, что Александр Ржаненков переходит работать в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в качестве депутата. Он будет представлять интересы партии "Единая Россия". Ровно и Николай Бондаренко, Александр Бельский и Валерий Гарнец также отправляются в городской парламент.