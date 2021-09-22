В центре Петербурга пройдут красочный SUP-карнавал и увлекательный квест

Петербуржцы увидят проплывающих по рекам и каналам исторических персонажей на надувных SUP-досках.

В субботу, 25 сентября в 10.00 состоится массовый костюмированный заплыв на SUP-досках по центральной и самой живописной части города. Он станет ярким завершением водного сезона, который благодаря жаркому лету стал самым насыщенным событиями для любителей водных видов отдыха.

Петербуржцы увидят проплывающих по рекам и каналам исторических персонажей на надувных SUP-досках, а в финале выберут самые оригинальные костюмы – победители получат ценные призы от партнеров мероприятия. Участником заплыва может стать любой желающий, у кого есть свой SUP. Протяженность маршрута составит 4км.

Для всех участников будет организован стартовый городок с удобными раздевалками и туалетами, музыкальным сопровождением, а также чаем и кофе.

Всем участникам SUP-карнавала необходимо предъявить один из трех документов: сертификат вакцинации против COVID-19, ПЦР-тест, сделанный не позднее 5 дней до мероприятия, либо справку о наличии антител, действительную не более 6 месяцев.

25 и 26 сентября в рамках городского праздника, посвященного Всемирному дню туризма, Петропавловская крепость превратится в «Остров сокровищ». Здесь состоится одноименная квест-игра для детей и подростков. Объединившись в команды, участники квеста исследуют все главные достопримечательности Петропавловской крепости, встретятся с одноглазым пиратом, расшифруют послание по флажковой азбуке и разгадают тайну бутылки, найденной в водах Кронверкского пролива. Главная цель – отыскать сокровища царского двора, спрятанные в запутанных казематах крепости.

Перед началом квеста команды отмечаются в зоне старта в очном порядке, проходят брифинг и получают карту сокровищ, которую вот уже много лет хранят коменданты крепости. Квест состоит из 10 заданий, последовательность которых не регламентируется – каждая команда может составить индивидуальный маршрут. Для успешного прохождения квеста и получения памятных призов необходимо выполнить все 10 заданий.

Местоположение заданий зашифровано при помощи загадок и ребусов. Участникам предстоит разгадать расположение каждого следующего пункта квеста, найти в нем ключ, который является кодом. Только собрав все необходимые цифры, можно разгадать координаты точки финиша и найти сокровище.

Чтобы принять участие в SUP-карнавале и квесте, необходимо заранее зарегистрироваться по телефону контактного центра 8-800-222-88-12.