Известные деятели культуры и искусства, урбанисты и историки встретятся в телестудии LIVE фестиваля «Мой Петербург»

«Мой Петербург» соберет друзей.

Экспертов сферы культуры и гостеприимства объединит LIVE фестиваль «Мой Петербург», который пройдет в честь Всемирного дня туризма в Санкт-Петербурге. 25 и 26 сентября на сайте www.visit-petersburg.ru и в социальных сетях будет идти непрерывная трансляция из специальной телестудии.

Петербургские историки, искусствоведы, журналисты, писатели и рестораторы расскажут о том, что нового появилось в Петербурге в 2021 году и чего не найдешь в путеводителе, но непременно стоит посмотреть. Среди гостей студии ожидаются – вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, режиссер Феликс Михайлов, художник Николай Копейкин, Александр Друзь и многие другие.

О гастрономическом развитии города расскажет ресторатор Евгений Хитьков (Hamlet+Jacks, Na vina). Музыкальный Петербург и его культовые места от начала XXI века до наших дней осветит музыкант, композитор, автор песен Вова Че морале.

Как город становится сценой и местом для художественного опыта и какую роль в этом играют сами горожане, расскажет Семен Александровский – режиссер, основатель современного Pop-up театра. Сейчас в его репертуаре шесть спектаклей – в том числе о Сергее Довлатове и Чарльзе Буковски, которые проходят в барах на улице Рубинштейна.

Зрители LIVE студии узнают историю «Анненкирхе» – как этот храм превратился из пепла в самую посещаемую лютеранскую церковь в России. Помимо богослужений здесь проходят концерты, выставки, курсы и лекции, притягивающие модную городскую молодежь. О том, что делает Анненкирхе такой притягательной и чем она живет сегодня, расскажет настоятель храма Евгений Раскатов.

Предвестники современного Инстаграма – старинная фотография и городские фотоателье 19-го века – тема Владимира Гусарова, журналиста и автора исторических маршрутов по Петербургу.

В LIVE студию «Мой Петербург» приглашены также урбанисты и историки, с которыми интересно обсудить развитие транспорта и архитектуры Санкт-Петербурга.

Анна Афонина, автор проекта «Водный Петербург», популяризатор идеи жизни в домах на воде (@annafonanna), расскажет про хаусботы, которые в Петербурге набирают всё большую популярность.

О феномене самой глубокой подземки мира расскажет Дмитрий Графов, инженер-метростроитель, исследователь метрополитена, автор блога «Человек-метро».

Эта беседа будет полезна и для туристов, и для специалистов в области туризма – они смогут дополнить экскурсионные программы и маршруты наиболее яркими историями о станциях метрополитена.

Еще один гость – Ариадна Маркелова, автор и ведущая проекта «Мечты о Ленинграде», посвящённого нереализованным архитектурно-градостроительным планам советской эпохи. Вместе с Анной можно будет совершить виртуальную прогулку по Невскому проспекту, и узнать, какие идеи по его преобразованию предлагали ленинградские зодчие.

Автоэксперт «Авторадио» Дмитрий Попов и руководитель Петербургского музея автобусов Федор Черноусов проведут историческую ретроспективу дорожного движения Петербурга и расскажут занятные истории про петербургский транспорт. Где находилась подвесная монорельсовая железная дорога? По какой линии ходили поезда с вагонами без крыши? Какие автобусы подавались к театрам после окончания представлений? Этих и другие примечательные исторических факты и истории смотрите на LIVE фестивале «Мой Петербург».

LIVE фестиваль «Мой Петербург» пройдет в рамках мероприятий «Недели туризма в Санкт-Петербурге – 2021» при поддержке Комитета по развитию туризма. Подробная информация о других событиях праздничной недели – на сайте www.visit-petersburg.ru.