Названы финалисты конкурса «Доверие потребителя 2021»

Победители будут названы на церемонии 3 декабря 2021 года.

Потребители голосовали с 10 мая по 19 сентября на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru по единым спискам и правилам: – 1 ip адрес – 1 участник – 1 голос.

Интернет-голосование было остановлено 20 сентября, число голосов на обоих сайтах – суммировано, и в результате выбраны финалисты, за которых проголосовало максимальное число потребителей.

За 149 участников за это время было отдано свыше 23 600 голосов. В итоге в финал в девяти номинациях вышли 35 участников. В двух номинациях по две компании набрали одинаковое число голосов, поэтому в окончательный список вошли не по пять, а по шесть финалистов.

Второй тур конкурса, экспертное голосование, пройдет с 5 октября по 12 ноября и включит в себя: исследование «тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж; объезды жилых комплексов, анализ конкурсной документации Оргкомитетом с привлечением независимого консультанта и партнера конкурса - международной консалтинговой компании Colliers.

Завершит второй этап конкурса заседание Экспертного совета, которое состоится 12 ноября в СПбГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, где финалисты выступят с презентациями своих жилых комплексов и проектов и ответят на вопросы экспертов.

Победители будут названы на церемонии 3 декабря 2021 года.

Участники второго этапа XIV конкурса «Доверие потребителя»

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» (в алфавитном порядке)

Адвокат-недвижимость, Итака. Недвижимость, Магазин квартир, Мир квартир, Хочу квартиру, Центр недвижимости «Квадрат»

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (в алфавитном порядке)

Главстрой — Санкт-Петербург, Ленстройтрест, ЛенРусСтрой, СПб Реновация (ГК «Самолёт»), Холдинг Setl Group, ЮИТ Санкт-Петербург

Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» (в алфавитном порядке)

Банк «ФК Открытие», Банк «Санкт-Петербург», РОСБАНК ДОМ, Россельхозбанк, Сбербанк России

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге» (в алфавитном порядке)

ЖК «Жемчужный каскад», Балтийская жемчужина ЖК «Приморский квартал, 1-я очередь», Мегалит — Охта Групп ЖК «Философия на Московском», Холдинг Setl Group

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» (в алфавитном порядке)

ЖК BOTANICA, Группа «Эталон», ЖК Neva-Neva, Базис СПб, ЖК «Петровский квартал на воде», Холдинг Setl Group

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса стандартное жилье и комфорт класса в Ленинградской области» (в алфавитном порядке)

ЖК «Кировский посад», АРГО ИНВЕСТ ЖК «Цвета радуги», 3-5 очередь, ИСГ «Мавис» ЖК «Энфилд, 2-3 очереди», Арсенал Недвижимость

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге» (в алфавитном порядке)

ЖК «Галактика Pro», Группа «Эталон», ЖК New Time, РСТИ, ЖК «Панорама Парк Сосновка», Холдинг Setl Group

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» (в алфавитном порядке)

ЖК «Белый остров», Базис-СПб, ЖК «Петровская Доминанта», Группа «Эталон», ЖК «Чёрная Речка», Группа ЦДС

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса стандартное жилье и комфорт-класса в Ленинградской области»

ЖК Gröna Lund, Bonava, ЖК «Мурино Парк», ГК «Запстрой», ЖК «Янила Кантри Клаб», Ленстройтрест

Поздравляем компании с выходом в финал!