Решил испытать себя в 82 года: Спасатели МЧС эвакуировали пожилого петербуржца, блуждавшего семь суток в горах Архыза

82-летний петербуржец попытался в одиночку взойти на хребет в Архызе. Фото: ГУ МЧС России по КЧР

Спасатели МЧС эвакуировали с заснеженного хребта в Архызе 82-летнего петербуржца, который в одиночку отправился в самовольное путешествие. Дедушка мечтал взойти на один из отрогов Большого Кавказа – под именем Абишара-Ахуба. Хребет высотой в три тысячи метров над уровнем моря, но пожилого туриста это не отпугнуло, как и снегопад с сильным ветром, который подпортили погоду в последние дни странствия. Да, мужчина шел к цели семь суток, в одиночку, испытывая себя. Родные сообщили спасателям о заплутавшем туристе, когда от него перестали приходить вести.

- Мужчина вышел на туристический маршрут в поселке Архыз для восхождения на местный хребет. В назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь с родственниками. В территориальном подразделении МЧС не был зарегистрирован, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

На обратном пути мужчина прихрамывал, его покидали силы. Фото: ГУ МЧС России по КЧР

На поиски пенсионера выдвинулись две группы спасателей. Дедушку в итоге нашли на перевале Федосеева. Высота местности там как раз составляет около трех тысяч метров. Мужчину срочно напоили горячим чаем, а потом под руки и доставили в поселок Архыз. Там его уже ждали медицинские работники. О состоянии здоровья пожилого петербуржца не сообщается.

Спасатели в очередной раз напоминают, что идти в горы одному опасно, даже если человек подготовлен – случись какая неприятность, и никто не придет на помощь. Кроме этого в МЧС просят не переоценивать свои силы перед такими трудными восхождениями. Особенно это актуально в свете последних новостей из Эльбруса, где в страшной метели погибли пятеро туристов, еще 14 человек удалось спасти.

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