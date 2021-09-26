«Принес домой кубок, сказал жене: «Это наша мечта! Будем работать дальше!» - и умер»: Стали известны обстоятельства смерти знаменитого футболиста Сергея Герасимца в Петербурге

Сергей Герасимец был всей душой предан футболу, но никогда серьезно не следил за своим здоровьем. Фото: vk.com/fc.yadro

В Санкт-Петербурге на 56 году жизни скончался знаменитый футболист, экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» и талантливый тренер Сергей Герасимец. Он ушел на взлете – практически сразу после того, как его команда выиграла важный матч и завоевала кубок чемпионов. Об этом «КП-Петербург» в воскресенье, 27 сентября, рассказал мастер спорта СССР, тоже бывший «зенитовец», Алексей Стрепетов.

- Вы спрашиваете, знал ли я Сережу? Сережу невозможно было не знать – настолько это был выдающийся человек, и настолько его все любили, и болельщики, и товарищи по команде, и подопечные, - поделился Алексей Стрепетов. – Петербургский футбол очень многое потерял с его уходом. Это был, наверное, последний у нас человек из СНГ в полном смысле этого слова – он начинал в Киеве, играл в сборной Белоруссии, а потом оставил яркий след в «Зените» и помог ему выиграть кубок России.

Единственное – по словам Алексея Стрепетова, Сергей Герсимец никогда серьезно не следил за своим здоровьем. Настолько он был поглощен футболом и предан ему. В 2019 его пригласили на должность главного тренера в любительскую футбольную команду «Ядро», которую Герасимец всей душой любил и мечтал когда-нибудь вывести в высшую лигу. И не просто мечтал – а понемногу растил из молодежи будущих чемпионов. В субботу, 25 сентября, «Ядро» провело успешный матч с командой «Алмаз-антей» в рамках Чемпионата Северо-западного федерального округа. Схватка вышла напряженной, но в конце концов «Ядро» завоевало победу. Для Сергея Герасимца этот матч значил очень много – ведь теперь его подопечные действительно могли считаться уже не любительской, а вполне профессиональной командой. По словам Алексея Стрепетова, он был по-настоящему счастлив, когда поднимал над головой кубок чемпионов. Но по роковому стечению обстоятельств этот же матч его и погубил.

- Жена Сережи, Татьяна, рассказала, что он вернулся домой веселый, жизнерадостный, показал ей кубок, - вспоминает Алексей Стрепетов. – Сказал: «Танюшка, я принес нам нашу мечту! Нашу победу! Будем работать дальше!». И почти сразу после этих слов замолчал и упал на пол. Что случилось – пока точно не знает никто. Возможно, обширный инфаркт. Возможно, оторвался тромб. Но, как бы то ни было, Сережи не стало. И это, я повторюсь, колоссальная потеря для всех нас. Я от себя лично и от всех ветеранов футбола России, Украины и Белоруссии приношу соболезнования его супруге и всем его родным.

Дата и место прощания и похорон Сергея Григорьевича Герасимца станут известны позднее. Редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» также приносит искренние соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.