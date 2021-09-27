«Выдуманная история разрушила всю его жизнь»: В Петербурге умер физрук, которого суд оправдал в домогательствах к второкласснице

Физрук так и не смог вернуться на работу Фото: СОЦСЕТИ

Фантазия второклассницы о приставаниях 62-летнего учителя физкультуры Виктора Хлупина в школе № 375 Петербурга закончилась трагическим финалом. Педагог после обвинения в домогательстве скончался, так и не дождавшись того, что оправдательный приговор вступит в силу, а он сможет вернуться к любимой работе, которой он посвятил 40 лет своей жизни. «КП-Петербург» узнала, как громкое дело сказалось на жизни Хлупина.

«ДЕВОЧКА ЗАУЧИЛА ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ УЧИТЕЛЯ»

Виктор Хлупин всю жизнь посвятил работе в школе. Ребята о нем отзывались как о «добром дяденьке». Ведь педагог тренировал детей не только на уроках физкультуры, но и вел секции по футболу и волейболу. При этом за все 40 лет практики никаких жалоб на учителя от детей никогда не поступало. Наоборот, многие ученики Хлупина достигали успехов в спорте, а его команды занимали призовые места на соревнованиях. Так было до мая 2018 года, когда второклассница заявила, что учитель ее домогался.

- Второклассница была освобождена от физкультуры, и поэтому за отгул должна была сдать Хлупину теорию, - рассказывает источник «КП-Петербург». - Педагог ее завел в кабинет, где стал спрашивать по учебнику. Девочка отвечала на вопросы по прыжкам в длину. В это время, как рассказала школьница, он стал ее поглаживать, совершая «насильственные действия сексуального характера».

Жена физрука продолжает работать в той же школе, что и он раньше Фото: СОЦСЕТИ

За ответы школьницы Хлупин поставил пятерку, а потом добавил, чтобы та пришла к нему в другой день сдавать следующую тему. Однако это был последний урок учителя. Девочка рассказала свою историю маме, а та обратилась в правоохранительные органы. Педагога задержали и отправили под арест. В СИЗО он провел больше года, потом его перевели под домашний арест. Все это время свою вину физрук отрицал. Более того, мать девочки призналась, что у Хлупина учились и другие ее дети, но все они отзывались о нем только положительно. Как бы там ни было, но первый суд оправдал учителя.

- Была назначена экспертиза, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заучены и были скорректированы взрослыми, - рассказывали ранее в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«В БОЛЬНИЦЕ НЕ ПОЕДУ, У МЕНЯ СУД!»

Оправдательный вердикт суд вынес в октябре 2019 года. Но позже апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело на новое рассмотрение. До конца второго суда физрук не дожил. И во многом, по словам адвоката, на смерть учителя повлияло именно уголовное дело.

- Девочка после первого допроса больше не допрашивалась. Ее и в суде не вызывали, никаких новых доказательств по делу во втором суде не появилось, муссировали все по кругу, - рассказал «КП-Петербург» адвокат Хлупина Игорь Алипа. – После оправдательного приговора перед ним никто не извинялся. Мама девочки говорила: «Я верю своему ребенку». Хотя экспертиза показала, что она выдумала эту историю.

Физрук скончался от коронавируса Фото: СОЦСЕТИ

В СИЗО после оправдательного вердикта Хлупина не стали помещать. Однако, по словам адвоката, больше года заключения сказались на здоровье педагога.

- Все это связано между собой: сначала лишили работы, поломали жизнь, посадили человека. Эта история разрушила всю его жизнь. Учитель провел под арестом 14 месяцев. Подорвал здоровье, он об этом постоянно говорил, - продолжает Игорь Алипа. - К работе в школе он так и не вернулся, потому что приговор суда не успел вступить в силу. Хотя он очень хотел снова тренировать детей. Он ведь всю жизнь этим занимался. И тут Хлупин заболел коронавирусом. Лечился дома. Как думаете, почему в больницу не поехал? Потому что у него была повестка в суд и он говорил: «Мне нужно в суд обязательно. Я в больницу лечиться не пойду».

Теперь оправдаться Хлупин не сможет даже после смерти. Его уголовное дело закрыто «в связи со смертью обвиняемого». А значит, новый приговор суд уже не вынесет. Жена же Хлупина, которая тоже работает учителем физкультуре в той же школе, пока не выходит на связь.

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