Санкт-Петербург отметил Всемирный день туризма праздничным фестивалем

События «Недели» продолжил двухдневный фестиваль, начавшийся SUP-карнавалом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе на Неве 25 и 26 сентября состоялся фестиваль «Два дня – миллион впечатлений», объединивший самые праздничные события «Недели туризма».Общая цель проведения праздника,организованного по инициативе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, - показать жителям города и гостям, как интересен Петербург и как важна для города сфера гостеприимства. Все праздничные мероприятия проводились с учетом требований эпидемической безопасности и были доступны для просмотра в онлайн-формате.

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. «Неделя туризма в Санкт-Петербурге – 2021» открылась 21 сентября инициированной губернатором Александром Бегловым социальной акцией «Гостеприимный Петербург», в рамках которой более 70 организаций подготовили для жителей и гостей 11 тысяч бесплатных туристских программ, включая посещения музеев, мастер-классов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу. В рамках «Недели» состоялись также различные деловые мероприятия в сфере туризма.

События «Недели» продолжил двухдневный фестиваль, начавшийся SUP-карнавалом. Он стал символичным завершением водного сезона, который летом 2021 года был весьма насыщенным в Петербурге. Участники заплыва на SUP-досках проявили не только свою фантазию в выборе костюмов, но и хорошую физическую подготовку, преодолев четыре километра дистанции. Полсотни участников в оригинальных костюмах проплыли от Мариинского театра до Невского проспекта по Крюкову каналу и реке Мойка. Обладатели лучших нарядов – богини цветов Флоры, Мини Маус, девушки-викинга, гвардейцев и кардинала – получили призы от партнеров заплыва.

Остальные города могут только завидовать такому водному маршруту! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По рекам и каналам в центре города можно было также проплыть на теплоходах с музыкальным сопровождением. Группы «ЧёМорале», «Roma’sband» и «Трио Руслана Тустановского» выступили на импровизированных плавучих сценах и порадовали жителей прекрасной музыкой.

В акватории Невы жители города и его гости могли любоваться своеобразным парадом судов. Под разведенными в честь Дня туризма Благовещенским и Дворцовым мостами проплыли восстановленные исторические шхуны, парусные яхты и 16 кораблей от различных ведомств, которые обеспечивают безопасность на воде. Теплоходы с гигантскими смартфонами на борту транслировали парад судов, события со всех локаций праздника и поздравления от известных петербуржцев:

- Петербург – это родина замечательных музыкантов, спортсменов, актеров, художников, скульпторов. Это место, где можно зарядиться замечательной энергией, – делится впечатлениями заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

- Наш город яркий весной, комфортный летом и разноцветный осенью. И даже зимой, когда лучшее место города – западная стрелка Заячьего острова покрыта снегом и льдом, вам будет тепло у нас от гостеприимства горожан, – приглашает всех в Петербург Александр Друзь.

- Приезжайте, посмотрите, как у нас красиво, и уезжайте! Поздравляю всех с Всемирным днем туризма, – с юмором поздравляет актер театра и кино Андрей Ургант.

Программа праздничного карнавала продолжилась на суше. В Петропавловской крепости для детей прошел квест «Остров сокровищ». Более 200 детей и подростков провели выходные, решая интересную задачу – отыскать спрятанные в крепости сокровища царского двора.

Своего рода отражением «бархатного сезона» стал Международный Фестиваль цветов и духовых оркестров. Флористы из России, Эстонии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркменистана и Узбекистана оформили праздничные платформы, использовав более миллиона цветочных стеблей. Необычные цветочные композиции украсили автомобили, конные экипажи и передвижные платформы, на которых демонстрировались танцы народов мира. Декорации цветочных платформ были посвящены наследию прошедших в этом году игр Чемпионата Европы по футболу и городам-хозяевам UEFA EURO-2020, одним из которых стал Петербург. Международное профессиональное жюри оценивало конкурсные работы в режиме онлайн в номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор. Не покидая дома, петербуржцы, гости Северной столицы и зрители в иных регионах смогли послушать гала-концерт «Бал цветов», увидеть настоящую цветочную феерию. Фестиваль цветов стал 10-м, юбилейным, а концертная часть его программы в этом году посвящена 100-летию со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна.

Яркие участники парада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В это же время на Крестовском острове прошла презентация Летнего автомотофестиваля «Движок-2022». Организаторы представили уникальные авто, среди которых легендарная советская ретроклассика, выставочные шоукары, мощные внедорожники, спорткары, авторские проекты известных автоблогеров. Здесь можно было увидеть знаменитые «Москвичи», ВАЗ 2101, уникальный ГАЗ-2308 «Атаман», выпущенный в одном экземпляре, модифицированный люксовый Bentley Continental на гусеничном ходу. Каждый автомобиль можно было «оживить», отсканировав QR-код в приложении и наведя камеру телефона на изображение машины.

Объединила оба мероприятия на Крестовском острове выставка цветочных платформ и редких автомобилей.

Большая Морская улица превратилась на выходные в «улицу Кулинарных посольств». Здесь можно было совершить гастрономическое путешествие и попробовать специалитеты разных стран – японские тайяки и такояки, китайскую лапшу wok, корейские пянсе, колумбийский кофе. За фотографии в инстазонах фестиваля организаторы раздали 2000 пышек – главного петербургского лакомства.

Шеф-повара регионов – участников проекта «Серебряное ожерелье России»: Архангельска, Мурманска, Карелии, республики Коми, Ненецкого автономного округа, Пскова, Новгорода, Калининграда, а также Вологды и Москвы делились мастерством онлайн. В разделе «Онлайн–Гастрофестиваль» на сайте любой житель России смог приобщиться к кулинарной культуре разных областей и республик. За время фестиваля организаторы раздали 2000 пышек – главного петербургского лакомства.

Кульминацией 25 сентября стал «Бал парусных яхт» – водно-световое шоу и симфонический концерт в акватории Невы. Под аккомпанемент симфонического оркестра парусные яхты с праздничной подсветкой исполнили волшебный вальс на фоне великолепных набережных Санкт-Петербурга. В танце на воде приняли участие аквабайкеры и флайбордисты, исполнявшие эффектные трюки.

Бал парусных яхт стал незабываемым подарком городу ко Дню туризма. Любой желающий мог посмотреть онлайн трансляцию шоу на сайте «5 Канала» 5-tv.ru, на международном телеканале Euronews и в сообществе сети ВКонтакте городского портала Visit-Petersburg.

Новые точки притяжения Северной столицы обсудили участники прямого эфира на Livе-фестивале «Мой Петербург». Из онлайн студии со Всемирным днем туризма горожан и гостей поздравили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, настоятель храма Анннекирхе Евгений Раскатов, автор исторических маршрутов Владимир Гусаров. О гастрономическом развитии города рассказал ресторатор Евгений Хитьков, а о театральной сфере – режиссеры Феликс Михайлов и Семен Александровский. Урбанисты и историки обсудили развитие транспорта и архитектуры Санкт-Петербурга. В обсуждении приняли участие писатели, спортсмены, журналисты, музыканты, врачи, рестораторы, блогеры и путешественники, для которых Петербург стал любимым городом.

- Мы продолжаем неделю мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма. Санкт-Петербург привлекателен в любую погоду, и сегодняшний дождь не помеха для фестиваля, ведь дождь – это одна из составляющих образа Петербурга. Акция «Мой Петербург» объединила всех друзей, и поклонников города на Неве: много интересных рассказов, представляющих Петербург не только классическим, но и современным, динамичным, живым – именно таким городом, который знаем мы, его жители. Насыщенная и гармоничная, особенная атмосфера города – это то, что притягивает к нам гостей. Все наши мероприятия транслируются в социальных сетях, их видят представители туристских организаций разных стран и всех регионов «Серебряного ожерелья России». К нам также присоединилась Москва и другие мегаполисы. Вся серия мероприятий Недели туризма-2021 – и деловые обсуждения, и сегодняшние фестивали – призвана напомнить всем о том, что туризм в Санкт-Петербурге работает, индустрия сохранила свое высокое качество и открыта для гостей из России и тех стран, откуда постепенно начинают выезжать путешественники. Санкт-Петербург - мировой туристский центр. Восстановление и устойчивое развитие туризма в нашем городе – это наша реальная задача, это мы демонстрируем всей России и всему миру,– отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Мероприятия «Недели туризма в Санкт-Петербурге-2021» транслировались онлайн на официальном портале Visit-Petersburg.ru, ведущих городских медиаканалах, в социальных сетях, а также на международном телевизионном канале Euronews с охватом 160 стран. Всего трансляцию событий фестиваля, посвященного Всемирному дню туризма в Санкт-Петербурге, посмотрели свыше 5 млн человек. В социальных сетях жители сделали множество публикаций, посвященных празднику, в том числе с хештегами #ябылвспб2021 и #ДеньТуризма2021.